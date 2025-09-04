سخنگوی وزارت امور خارجه چین از مذاکرات رهبر کره شمالی و شی جین پینگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پکن روز پنجشنبه اعلام کرد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی برای مذاکره دیدار خواهند کرد.

کیم و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه در رژه نظامی در پکن شرکت کردند، جایی که پهپاد‌های آبی، موشک‌های عظیم و سلاح‌های لیزری به رهبران خارجی نشان داده شد.

چین مهمترین متحد کره شمالی است و رابطه آنها در خونریزی جنگ کره در دهه ۱۹۵۰ شکل گرفته است.

کیم روز سه‌شنبه به همراه دخترش کیم جو آئه، در دومین سفر خارجی گزارش‌شده‌اش در شش سال گذشته و اولین سفرش به چین از سال ۲۰۱۹، وارد پکن شد.

حضور او در رژه نظامی چین، اولین باری بود که او در یک رویداد با شی و پوتین دیده می‌شد.

پکن روز پنجشنبه اعلام کرد که کیم و شی دیداری خواهند داشت.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه، با استفاده از مخفف کره شمالی گفت: «این دو رهبر مذاکراتی انجام خواهند داد و تبادل نظر عمیقی در مورد روابط چین و کره شمالی و مسائل مورد علاقه مشترک خواهند داشت.»

گوئو افزود: «چین مایل است با کره شمالی برای تقویت ارتباطات استراتژیک... تعمیق تبادل تجربه در حکومتداری همکاری کند.»

کیم از حدود سال ۲۰۱۸، چندین بار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و سپس مون جائه-این، رئیس جمهور کره جنوبی، دیدار کوتاهی داشت. اما او پس از شکست نشست با ترامپ در هانوی در سال ۲۰۱۹، از صحنه جهانی کناره‌گیری کرد.

پکن از نظر دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی از این کشور که همچنان تحت تحریم‌های بین‌المللی است، حمایت کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه