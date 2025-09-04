مدیر شرکت پخش فرآوده های نفتی هرمزگان گفت: حدود 80 درصد رانندگان هرمزگانی از سهمیه سوخت آزاد استفاده نمی کنند

احمد سالاری فر با اشاره به اینکه فقط سهمیه یارانه‌ای سوخت ذخیره می‌شود و سهمیه آزاد قابل ذخیره نیست افزود: تنها ۲۳ درصد از مالکین خودرو‌ها در هرمزگان از سهمیه سوخت آزاد خود استفاده می‌کنند.

او افزود: اگر این افراد از سهمیه سوخت خود استفاده کنند و به جایگاه‌های عرضه سوخت آزاد مراجعه نکنند ،صف‌های بنزین در استان  کاهش می یبد.

مدیر شرکت پخش فرآوده های نفتی هرمزگان  گفت:روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و نفت گاز در هرمزگان توزیع می‌شود.

سالاری فر افزود: ۹۲ درصد از مالکین خودرو‌های استان از سهمیه یارانه‌ای خود استفاده می‌کنند.

 

برچسب ها: صف بنزین ، شرکت پخش نفت
خبرهای مرتبط
مدیرعامل جدید نفت ستاره خلیج فارس منصوب شد
توقیف ۱۱ خودروی قاچاق سوخت در میناب/ کشف بیش از ۱۵ هزار لیتر بنزین و گازوئیل
هر شی ناشناس در آسمان بندرعباس منهدم می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رشد تاریخی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در هرمزگان
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در هرمزگان +عکس و فیلم
آخرین اخبار
رشد تاریخی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در هرمزگان
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در هرمزگان +عکس و فیلم
انهدام بیش از ۹۷ هزار متر خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق در استان هرمزگان