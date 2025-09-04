مدیر شرکت پخش فرآوده های نفتی هرمزگان گفت: حدود 80 درصد رانندگان هرمزگانی از سهمیه سوخت آزاد استفاده نمی کنند

احمد سالاری فر با اشاره به اینکه فقط سهمیه یارانه‌ای سوخت ذخیره می‌شود و سهمیه آزاد قابل ذخیره نیست افزود: تنها ۲۳ درصد از مالکین خودرو‌ها در هرمزگان از سهمیه سوخت آزاد خود استفاده می‌کنند.

او افزود: اگر این افراد از سهمیه سوخت خود استفاده کنند و به جایگاه‌های عرضه سوخت آزاد مراجعه نکنند ،صف‌های بنزین در استان کاهش می یبد.

مدیر شرکت پخش فرآوده های نفتی هرمزگان گفت:روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و نفت گاز در هرمزگان توزیع می‌شود.

سالاری فر افزود: ۹۲ درصد از مالکین خودرو‌های استان از سهمیه یارانه‌ای خود استفاده می‌کنند.