مدیر شرکت پخش فرآوده های نفتی هرمزگان گفت: حدود 80 درصد رانندگان هرمزگانی از سهمیه سوخت آزاد استفاده نمی کنند

احمد سالاری فر با اشاره به اینکه فقط سهمیه یارانهای سوخت ذخیره میشود و سهمیه آزاد قابل ذخیره نیست افزود: تنها ۲۳ درصد از مالکین خودروها در هرمزگان از سهمیه سوخت آزاد خود استفاده میکنند.
او افزود: اگر این افراد از سهمیه سوخت خود استفاده کنند و به جایگاههای عرضه سوخت آزاد مراجعه نکنند ،صفهای بنزین در استان کاهش می یبد.
مدیر شرکت پخش فرآوده های نفتی هرمزگان گفت:روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و نفت گاز در هرمزگان توزیع میشود.
سالاری فر افزود: ۹۲ درصد از مالکین خودروهای استان از سهمیه یارانهای خود استفاده میکنند.