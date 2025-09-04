فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از شناسایی و دستگیری قاتل ۱۸ ساله در این کلانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اظهار کرد: شب گذشته ۱۲ شهریورماه برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در خیابان مشکین فام شیراز، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ زند شیراز در محل حاضر شدند.

او ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد ۲ نفر بنا به دلایل نامعلوم با یکدیگر درگیر شده‌اند و یکی از آنان با یک تیغه سلاح سرد (چاقو)، طرف مقابل را مجروح کرده و از محل متواری شده است. 

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه فرد مجروح ۳۹ ساله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافت و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد، گفت: با اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران انتظامی، فرد قاتل صبح امروز ۱۳ شهریور ماه شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی از این قاتل ۱۸ ساله در خصوص علت و انگیزه او از این اقدام ادامه دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

