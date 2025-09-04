پیام شما شهروندان عزیز در مورد اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش؛ پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی پزشکی ارجاع داده شد.

دغدغه‌های روز/

درخواست حذف سهمیه شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۴

سردرگمی معلمان مدارس غیردولتی در استخدام



درخواست حذف سهمیه شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۴



نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش، در لینک زیر مشاهده کنید.

پاسخ وزیر آموزش و پرورش به اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: تمامی امتیازات در نظرگرفته شده در فرآیند آزمون استخدامی منطبق بر قانون و منطق است و هیچ امتیاز غیرقانونی به داوطلبان تعلق نگرفته است.



