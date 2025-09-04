باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی وزیر نیرو امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه در مراسم بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان قرچک و افتتاح مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی ارم بویه و مجتمع روستایی محمود آباد، اظهار داشت: در جلسه‌ای که امروز برگزار شد، تصمیم گرفته شد روند احداث نیروگاه خورشیدی در این منطقه شتاب گیرد.

وی افزود: بر همین اساس امسال یک نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی در قرچک احداث خواهد شد که علاوه بر تأمین انرژی پاک، زمینه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم می‌کند.

وزیر نیرو در ادامه با تأکید بر اهمیت بازچرخانی و استفاده بهینه از منابع آبی گفت: توجه به موضوع بازچرخانی آب از اهداف اصلی وزارت نیرو به شمار می‌رود و در پروژه تصفیه‌خانه قرچک نیز برای تامین نیاز صنایع منطقه با جدیت دنبال می‌شود.

علی آبادی با اشاره به پشت سر گذاشتن تابستان امسال علی‌رغم خشکسالی‌های متوالی افزود: دلیل اصلی موفقیت ما در این مسیر، حمایت و همکاری صمیمانه مردم در مدیریت مصرف آب بوده است.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و شرب، تلاش می‌کند فشار کمتری بر مردم وارد شود.