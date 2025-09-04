باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سالن ورزشی ویژه بانوان در شهر کوهسار با زیربنای ۴۵۰ متر مربع در آستانه بهرهبرداری قرار گرفت، این مجموعه شامل ۳۰۰ متر فضای همکف و ۱۵۰ متر طبقه فوقانی بوده و مجهز به بخشهای رختکن، اداری و امکانات ورزشی متنوع است.
جلال فلاحپور عضو شورای اسلامی شهر کوهسار گفت: برای ساخت این سالن ورزشی، ۱۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و برنامهریزی شده تا رشتههایی مانند فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال و ورزشهای رزمی در آن راهاندازی شود.
وی با اشاره به کمبود سرانه ورزشی در منطقه افزود: در حد توان، اقدامات لازم را انجام دادهایم و امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی در سالهای آینده، بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم.
فلاح پور گفت:بهرهبرداری از این سالن گامی مهم در راستای ارتقای سلامت بانوان و توسعه زیرساختهای ورزشی در شهر کوهسار محسوب میشود