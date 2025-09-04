یکصدو سیزدهمین مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی با حضور رئیس جمهور امروز پنج شنبه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9\u0635\u062f\u0648 \u0633\u06cc\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0639 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0647\u0634\u062a\u06cc \u0646\u0647\u0627\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.