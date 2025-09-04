نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بر تقویت بیش از پیش صدا و سیمای مرکز فارس تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم عزیزی امروز پنج شنبه ۱۳شهریور در آیین افتتاح چند پروژه فنی و عمرانی صدا و سیمای مرکز فارس که با حضور معاون رسانه ملی، استاندار فارس و جمعی از مدیران و کارکنان صدا و سیما برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش کارکنان رسانه ملی در استان اظهار داشت: در دوره جدید مدیریتی، اقدامات خوب و زیربنایی مناسبی را در مرکز استان شاهد هستیم.

او با اشاره به نبرد ۱۲روزه و بازدید از ساختمان شیشه‌ای رسانه ملی افزود: در همه نشست‌ها تاکید مجلس بر تقویت صدا و سیما است.

عزیزی ادامه داد: صدا و سیمای ما صدای رسای ملت باید باشد و همه باید کمک کننند مسیر رشد و شکوفایی را طی کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علت حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما این بود که صدای حقیقت قطع شود و از همین جا اهمیت صدا و سیما را متوجه می‌شویم.

او خاطرنشان کرد: واگذاری ماموریت‌های ملی صدا و سیما به استان‌ها بسیار مهم است و این امکان باید فراهم شود که استان‌ها نقش خود را ایفا کنند که مورد پذیرش رییس سازمان نیز قرار گرفته است.

عزیزی تصریح کرد: فارس می‌تواند نقش ملی را به خوبی ایفا کند و حوزه فنی صدا و سیما نیز باید فارس را در اولویت قرار دهد.

او ادامه داد: استان فارس با سابقه درخشان خود در حوزه صدا و سیمای کشور نباید درگیر کمبود‌ها و کاستی‌ها باشد که در این راستا نیازمند اقداماتی هوشمندانه هستیم.

عزیزی همچنین گفت: فارس ایران کوچک با فرصت‌های منحصر‌به‌فرد است و تامین امکانات برای رسانه ملی در استان یک اولویت است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود؛ آنچه اراده ملت ما است از زبان صدا و سیما ظهور و بروز پیدا کرده و باید این ظرفیت بیشتر شود.

او در پایان نیز گفت: صدا و سیمای مرکز فارس مسیر توسعه را خوب طی کرده و باید این توسعه تسریع شود و همه نمایندگان نیز حامی این رسانه هستند.

