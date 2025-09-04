باشگاه خبرنگاران جوان - کلینیک ویژه بیمارستان مهدیه با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس بیمارستان، خیرین حوزه سلامت، روسای بخش‌های مختلف بیمارستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

محمداسماعیل قیداری، رئیس دانشگاه، در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های خیرین حوزه سلامت، از خیرین پایه‌گذار بیمارستان مهدیه قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که این مسیر روشن ادامه‌دار باشد.

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در چهره بیماری‌ها و حوزه سلامت ادامه داد: بشر از بیماری‌های مهلک و همه‌گیر رهایی یافته ولی متأسفانه با بیماری‌های نوپدید و با عوارض بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند.

دکتر قیداری از هزینه‌های بالای درمان بیماری‌ها، خصوصاً بیماری‌های سخت و پیچیده خبر داد و گفت: زمانی تولید یک واکسن جان هزاران نفر را نجات می‌داد ولی امروز با بیماری‌هایی روبه‌رو هستیم که درمان آن بسیار گران و هزینه‌بر است.

رئیس دانشگاه با بیان اینکه گران بودن تعرفه‌های درمان تنها مختص کشور ما نیست، ادامه داد: امروز تأمین هزینه‌های خدمات سلامت‌محور، مشکل سراسر دنیاست.

قیداری گفت: سلامت یعنی زندگی، بنابراین زندگی بدون سلامت معنا ندارد.

وی مهم‌ترین و مؤثرترین مسیر ارتقای سلامت را حمایت‌های مردمی و خیرین دانست و افزود: اگر بخش بهداشت و درمان دچار مسئله یا چالشی شود، بلافاصله نمایان خواهد شد.

رییس دانشگاه با اشاره به خدمات ارزشمند مجموعه بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیش از هشت میلیون نفر در استان تهران ادامه داد: پراکندگی جغرافیایی مراکز تحت پوشش خدمت‌رسان، تأمین منابع و ناترازی پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده که باید با تدابیر خاص به بهترین شکل ممکن مدیریت شود.

خدمات در مسیری افتخارآمیز و با کیفیت به مردم ارائه می‌شود

دکتر قیداری تأکید کرد: علی‌رغم کمبود سرمایه‌های نیروی انسانی، خصوصاً در جذب پزشک، پرستار و کادر درمان، خدمات در مسیری افتخارآمیز و با کیفیت به مردم ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه نیاز‌های دانشگاه با توجه به برخی شرایط تغییر یافته است، اسکان پرستار، پزشک و دستیار و نگه‌داشت ساختمان‌ها را از اولویت‌های دانشگاه عنوان کرد.

رئیس دانشگاه ایجاد احساس امنیت شغلی کادر سلامت برای خدمت باکیفیت‌تر به مردم را ضروری عنوان کرد.

وی تأکید کرد: سفیدپوشان عرصه خدمت به مردم، فرزندان و آینده‌سازان این مرز و بوم هستند. اگر دانشجویان در دوران حساس دانشجویی تکریم نشوند، در ادامه مسیر ممکن است دلسرد شده و انگیزه کافی برای خدمت را نداشته باشند.

قیداری تأکید کرد: باید انگیزه کاری مجموعه کادر درمان با ایجاد سازوکار‌هایی تقویت شود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های خیرین حوزه سلامت خاطرنشان کرد: باید با تغییر نگاه، تسهیل شرایط کاری برای کادر درمان مهیا شود تا اثربخشی فعالیت‌ها تقویت شود.

بدون توجه به نیروی انسانی، تجهیزات کارایی کافی نخواهد داشت

دکتر قیداری گفت: بهترین تجهیزات و منابع بدون توجه به نیروی انسانی کارایی کافی نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه افزایش بهره‌وری کادر درمان را موضوعی مهم توصیف کرد و ادامه داد: پرهیز از هدررفت منابع، خصوصاً منابع خیرین اهمیت دارد و باید اعتبارات به سمت نیاز‌ها هدایت شود.

دکتر قیداری تأکید کرد: ایجاد امکانات و تبدیل آن به خدمت، حق مردم است.

بیمارستان مهدیه یکی از موفق‌ترین مراکز ناباروری است

دکتر شهرزاد زاده‌مدرس، رییس بیمارستان مهدیه، نیز در این نشست از حمایت مسئولان، خیرین حوزه سلامت و مجموعه بیمارستان برای خدمت به مردم قدردانی کرد.

وی به تاریخچه بیمارستان مهدیه اشاره کرد و گفت: این بیمارستان در مساحتی بالغ بر ۲۷ هزار مترمربع خدمات منحصربه‌فردی به مردم ارائه می‌دهد.

رئیس بیمارستان مهدیه با اشاره به اینکه ارتقای سلامت زنان و نوزادان در دستور کار بیمارستان مهدیه است، اضافه کرد: سالانه پنج هزار زایمان در این بیمارستان انجام می‌شود. بیمارستان مهدیه یکی از موفق‌ترین مراکز ناباروری است.

زاده‌مدرس ادامه داد: بیمارستان مهدیه با در اختیار داشتن بخش NICU مرکز ارجاعی و ریفرال نوزادان نارس در کشور است.

رئیس بیمارستان مهدیه تأکید کرد: بیمارستان مهدیه مرکزی پیشرو در تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری‌های زنان و نوزادان، خصوصاً در سرطان پستان، در کشور است.

وی اضافه کرد: بیمارستان مهدیه کانون اصلی اجرای طرح‌های مترقی جوانی جمعیت با تمرکز بر ترویج زایمان طبیعی در دانشگاه است.

دکتر زاده‌مدرس در ادامه با بیان اینکه آموزش در حوزه‌های آموزشی این بیمارستان نیز با قوت در جریان است، ادامه داد: بخش‌های مختلف این بیمارستان با حضور اساتید، دانشجویان و فراگیران، شایستگانی را تربیت و آموزش می‌دهد.

منبع: تسنیم