روسیه یک دیپلمات استونیایی را در اقدامی تلافی جویانه اخراج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در اقدامی متقابل، یک دیپلمات استونیایی را اخراج کرده است.

وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در واکنش به اخراج قبلی دیمیتری پریلِپین، دبیر اول سفارت روسیه در تالین، از اخراج یک دیپلمات استونیایی، مارک جوهتگی، از روسیه خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که پریلِپین «بدون هیچ دلیلی» در استونی «شخص نامطلوب» اعلام شده است که منجر به «اعتراض شدید» به نمایندگی دیپلماتیک استونی در مسکو شد. در این بیانیه آمده است: «بر اساس اصل عمل متقابل... یکی از کارمندان سفارت استونی در مسکو از روسیه اخراج خواهد شد. به طرف استونیایی نیز اطلاع داده شد که هرگونه اقدام خصمانه از سوی تالین بدون پاسخ نخواهد ماند.»

در اواسط ماه اوت، استونی یک دیپلمات روسی را به دلیل نقض ادعایی تحریم‌ها و سایر جرائم علیه این کشور اخراج کرده بود.

به این دیپلمات روسی دستور داده شد که در ۱۳ آگوست استونی را ترک کند، زیرا ادعا‌هایی مبنی بر تضعیف نظم قانون اساسی و نظام حقوقی استونی، ایجاد تفرقه در جامعه استونی و تسهیل جرایم علیه دولت مطرح شده بود.

منبع: رویترز

