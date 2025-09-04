دانشگاه فرهنگیان برای اولین بار، دانشجویان برگزیده علمی این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی را به صورت بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد، پذیرش خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه فرهنگیان با هدف تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان برگزیده علمی و همسو با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامههای شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای اولین بار پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی را در مقطع کارشناسی ارشد انجام میدهد.
داوطلبان میتوانند از روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه تا جمعه، ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند. امتیازات مصاحبه شامل مستندات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و میزان تسلط به زبانهای خارجی خواهد بود و داوطلبان موظف به بارگذاری تمامی این مستندات در سامانه هستند.
پذیرش دانشجویان بر اساس امکانات دانشگاه و مطابق با آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، مصوبات وزارت متبوع و سیاستگذاری دانشگاه انجام میشود و تایید نهایی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور صورت میگیرد.
ظرفیت پذیرش بدون آزمون حداکثر ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه هر رشته است؛ دو سوم این ظرفیت به دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان و یکسوم باقیمانده به دانشآموختگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی اختصاص دارد و امکان جابجایی ظرفیت بین دو دانشگاه وجود نخواهد داشت.
دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته باید پس از گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی و شش نیمسال تحصیلی، جزء بیست درصد برتر هم رشته و همورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال فارغالتحصیل شوند. دانشجویان دارای هر گونه محکومیت انضباطی، امکان پذیرش از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند.
رتبههای اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی و دانشجوی نمونه کشوری، با ارائه مدارک معتبر و بدون مصاحبه، پذیرش خواهند شد.
پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانشآموختگی و صرفاً برای یک بار امکانپذیر است و دانشجویان باید تا پایان شهریورماه سال پذیرش فارغالتحصیل شوند؛ در غیر این صورت قبولی آنان لغو خواهد شد.
هر داوطلب مجاز به انتخاب یک رشته یا گرایش است و ادامه تحصیل فقط در گرایشهای مختلف همان رشته تحصیلی مقطع کارشناسی مجاز است.
دانشآموختگان و دانشجویان رشتههای دبیری پیش از ثبتنام باید موافقت کتبی و بدون قید و شرط وزارت آموزش و پرورش را برای ادامه تحصیل دریافت کنند و آن را در هنگام قبولی ارائه دهند. در صورت قبولی، تعهد خدمت مجدد به وزارت آموزش و پرورش الزامی است.
منبع: آموزش و پرورش