سخنگوی وزارت امور خارجه از خروج سفیر استرالیا از ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگویی با اشاره به اینکه اقدام دولت استرالیا در کاهش سطح روابط دیپلماتیک، ناموجه است، گفت: ما از کاهش سطح روابط استقبال نمیکنیم چون معتقدیم هیچ دلیل و توجیهی برای این کار وجود نداشت و روابط دو ملت را تحت تاثیر قرار میدهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق عرف و قوانین حقوق دیپلماتیک در واکنش به اقدام استرالیا، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده است؛ از خروج سفیر استرالیا از ایران خبر داد.
بقائی با تأکید بر اینکه بخش کنسولی سفارت ما در کانبرا فعال است، گفت: علیرغم محدودیتهای ایجاد شده برای سفارت سعی میکنیم خدمات کنسولی لازم را به هموطنان ایرانی مقیم استرالیا انجام بدهیم.
وی در پایان تصریح کرد: اتهام یهودیستیزی علیه ایران، اتهامی مضحک و بیاساس است.
گفتنی است که نخستوزیر استرالیا چهارم شهریور با طرح این ادعا که تهران در ۲ حمله یهودیستیزانه در کشورش دست داشته است، اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کانبرا و سه دیپلمات دیگر باید ظرف هفت روز خاک استرالیا را ترک کنند.
وی اعلام کرد: «احمد صادقی» سفیر ایران در کانبرا به همراه سه عضو دیگر سفارت، هفت روز برای خروج از استرالیا فرصت دارند. دولت کانبرا همچنین فعالیتهای سفارت استرالیا در تهران را تعلیق کرده و از استرالیاییهای مقیم ایران خواسته است که هر چه زودتر و در صورت امن بودن شرایط، این کشور را ترک کنند.
