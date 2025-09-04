سخنگوی وزارت امور خارجه از خروج سفیر استرالیا از ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه اقدام دولت استرالیا در کاهش سطح روابط دیپلماتیک، ناموجه است، گفت: ما از کاهش سطح روابط استقبال نمی‌کنیم چون معتقدیم هیچ دلیل و توجیهی برای این کار وجود نداشت و روابط دو ملت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق عرف و قوانین حقوق دیپلماتیک در واکنش به اقدام استرالیا، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده است؛ از خروج سفیر استرالیا از ایران خبر داد.

بقائی با تأکید بر اینکه بخش کنسولی سفارت ما در کانبرا فعال است، گفت: علی‌رغم محدودیت‌های ایجاد شده برای سفارت سعی می‌کنیم خدمات کنسولی لازم را به هم‌وطنان ایرانی مقیم استرالیا انجام بدهیم.

وی در پایان تصریح کرد: اتهام یهودی‌ستیزی علیه ایران، اتهامی مضحک و بی‌اساس است.

گفتنی است که نخست‌وزیر استرالیا چهارم شهریور با طرح این ادعا که تهران در ۲ حمله یهودی‌ستیزانه در کشورش دست داشته است، اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کانبرا و سه دیپلمات دیگر باید ظرف هفت روز خاک استرالیا را ترک کنند.

وی اعلام کرد: «احمد صادقی» سفیر ایران در کانبرا به همراه سه عضو دیگر سفارت، هفت روز برای خروج از استرالیا فرصت دارند. دولت کانبرا همچنین فعالیت‌های سفارت استرالیا در تهران را تعلیق کرده و از استرالیایی‌های مقیم ایران خواسته است که هر چه زودتر و در صورت امن بودن شرایط، این کشور را ترک کنند.

بره به جهنم..
بروند. بهتر. کسی که دستش با صهیونیست یکی است بهتر است که برود
احسن به این طرز فکر . کم کم همه‌ی کشورها با ايران قطع رابطه خواهند کرد ارتباط و تعامل با آمریکا و کشورهای اروپایی برای همه ی کشورها خوب است غیر از ایران
استرالیا ماهیت مزدوری خودش را نشان داد !!!
خوشان باغی که کفتارش کند قهر
به درک که رفت دست نشانده ملکه انگلیس استرالیا مستعمره انگلیس لست وانگلیس سگ زنجیری اسراییل
آنقدر اخراج نکردید تا آخرش خودشون رفتن.
دیگه همین مونده بود که استرالیا و کانادا هم برای ما آدم بشن
از کی تا حالا بادمجونم جزو میوه ها شده
بهتر کانگور جاش تو استرالیاست نه ایران ......
چیکار با کشور بزرگ ایران کردین ؟
این بهانه ای است برای خروج اتباع استرالیا احتمالا دلیلی فراتر از این است چون احتمالا این کشور قصد همکاری با آمریکا در گیری با کشورمان را دارند از همین حالا دارند اتباع خودشان را از ایران خارج می کنند ولی بهانه اش را یهود ستیزی گذاشتن باید هوشیار بود و تمامی حرکات کشورهای هم پیمان آمریکا و اسرائیل را با دقت رصد کرد.
بهبود بود ،بود ، نبود نبود
ایران باید همون روزی که سفیر ما رو از استرالیا اخراج کردن یعنی حدودا یک هفته پیش، ما هم باید بلافاصله سفیر اونا رو از ایران اخراج می کردیم نه اینکه الان سفیر اونا با اراده خودش ایران رو ترک کنه !
