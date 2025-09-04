رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از آغاز پویش ملی این جمعیت برای حمایت از مردم مظلوم غزه خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با اعلام این خبر گفت: در روزهایی که مردم غزه زیر آوار جنگ و محاصره با سخت‌ترین شرایط زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ملت ایران بار دیگر می‌توانند با یاری خود، پیام انسانیت و همبستگی را به جهانیان مخابره کنند.

وی افزود: شماره حساب ۹۹۹۹۹، شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۹۹۹۹۹۷۲ و شماره شبا IR۹۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۹۹۹ در بانک ملت (شعبه دولت تهران) برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردمی در نظر گرفته شده است. همچنین هموطنان می‌توانند از طریق کد دستوری #۲*۱۱۲* نیز در این پویش مشارکت داشته باشند.

وظیفه‌خواه بیان کرد: دست‌های یاریگر مردم ایران همواره در صحنه‌های دشوار، امیدبخش بوده است و امروز نیز می‌تواند فردایی روشن برای کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده غزه رقم بزند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این پویش، تجلی دوباره‌ای از نوع‌دوستی و حمایت از مظلومان جهان خواهد بود.

برچسب ها: هلال احمر ، نوار غزه
