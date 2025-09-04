باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - برآبادی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با حضور در استودیو برنامه میز خبر صدا و سیمای استان گفت: هفته آینده استان میزبان یک رویداد فرهنگی بینظیر با ابعاد ملی و بینالمللی خواهد بود؛ برنامهریزیهای این رویداد از ابتدای امسال آغاز شده و قرار است بزرگترین فرش تصویری تاریخی ایران، که متعلق به استان خراسان جنوبی است، پس از سالها به زادگاه خود بازگردد و در موزه اکبریه رونمایی شود.
او افزود: این فرش نفیس و بیهمتا، که بیش از صد سال پیش در همین استان سفارش داده و بافته شده، به همراه هشت شی تاریخی دیگر از موزه ملی ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.
برآبادی بیان کرد: این فرش تاریخی که نمونهای بینظیر از هنر فرش بافی ایرانی است، صرفاً یک اثر بافتی ساده نیست؛ بلکه سالها زمان صرف بافت آن شده و به نظر میرسد به عنوان یک هدیه ارزشمند به جایی اهدا شده است؛ این گنجینه سالها در موزه کاخ گلستان به نمایش درآمده بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ادامه داد: اکنون، پژوهشگران استان با جدیت در حال بررسی و پژوهش بر روی این فرش هستند تا زوایای پنهان آن، از جمله معنای نقشهای هر یک که گویای فرهنگ و مسائل مختلفی هستند، و همچنین هویت بافندهی آن را کشف کنند؛ همچنین، احتمال وجود بنایی که تصاویر آن بر روی فرش نقش بسته و اکنون از بین رفته است، در حال بررسی و کاوش است؛ حضور آقای دارابی، قائم مقام محترم وزیر، به همراه هیئت همراه ایشان به عنوان مهمانان ویژه مراسم رونمایی، اهمیت این رویداد را دوچندان میکند.
او عنوان کرد: در کنار این رویداد مهم فرهنگی، موضوع ثبت و حفاظت از درختان کهنسال استان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ این درختان، بخشی از میراث طبیعی ارزشمند گذشتگان ما و نشاندهنده فرهنگ غنی باغداری و کشاورزی در استان هستند. بسیاری از این درختان، که از نوع چنار، بنه، بید و دیگر درختان بومی استان هستند، بیش از صد سال قدمت دارند و نه تنها نمادی از اندیشه و باورهای گذشته، بلکه در برخی موارد دارای جنبههای تقدس نیز بودهاند. عدم آسیبرساندن به درختان همواره جزء باورهای مردم این دیار بوده و ماندگاری این میراث طبیعی، نشاندهندهی غنای فرهنگی ما در طول تاریخ است.
برآبادی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از این درختان کهنسال غیرمثمر هستند و امروزه تنها متولیان میراث فرهنگی و مردم مسئولیت حفاظت از آنها را بر عهده دارند، حفاظت از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در شش ماه گذشته، هشت پرونده برای ثبت این درختان تشکیل شده و دو درخت کهنسال در شهرستان خوسف نیز در مسیر ثبت قرار دارند؛ با وجود چالشهای ناشی از شرایط گرمایی سخت، این درختان توانستهاند در مناطق خاصی دوام بیاورند، هرچند حفظ آنها در شرایط فعلی نیز به سختی میسر است. این تلاشها برای حفاظت از طبیعت کهن، همگام با حفاظت از میراث فرهنگی، نشاندهنده توجه به تمامی ابعاد هویت تاریخی استان است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه باستانشناسی نیز، امسال کاوشهای مهمی در شهرستان سرایان انجام شده است؛ این منطقه به شدت مورد توجه وزارتخانه میراث فرهنگی قرار دارد و آثار سنگی ارزشمندی در آن کشف شده است. بررسیهای اولیه از این کاوشها، نشاندهنده وجود آثاری از دوره میانسنگی و پارینهسنگی است که در صورت اثبات نهایی در آزمایشگاه، قدمت استان را چندین برابر افزایش داده و آن را به ۲۰۰ هزار سال قبل میبرد. این کشف، بینظیرترین یافته باستانشناسی در استان خواهد بود و افقهای جدیدی را در شناخت تاریخ کهن این منطقه باز میکند.
او گفت: در راستای حفظ و مستندسازی خاطرات و تاریخ معاصر استان، مدتی پیش فراخوانی برای جمعآوری عکسهای قدیمی اعلام شد؛ تاکنون تعدادی از افراد شناسایی شده و عکسهای ارزشمندی به دست اداره کل میراث فرهنگی رسیده است؛ با توجه به حساسیت برخی هماستانیها نسبت به عکسهای شخصی، این اداره کل اطمینان میدهد که هیچ استفادهای از عکسها بدون رضایت کامل صاحبان آنها صورت نخواهد گرفت و تنها پس از اسکن و با رعایت حریم خصوصی افراد، از آنها استفاده خواهد شد.
هم استانیها خبر ۲۰ امشب را از استودیوی جدید میبینند
موسوی نژاد معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی با حضور در برنامه گفت: با توکل به خدا و با کمک دوستان و همه مسئولین صدا و سیما استان، HD سازی شبکه استانی که از مهمترین طرحها بود، به مرحله پایانی رسید و در سفر امروز جناب جبلی رئیس صدا و سیمای کشور به استان، افتتاح خواهد شد.
او افزود: این طرح شامل HD شدن استودیوهای پخش، سالنهای ارتباطی و فرستندههای تلویزیونی میشود.
موسوی نژاد بیان کرد: در کنار این پروژه، ما ۷۵ ایستگاه روستایی شبکههای دیجیتال راهاندازی کردیم که ۸۴ روستا را در شهرستانهای طبس، قاین، بیرجند، خوسف، سربیشه، نهبندان، درمیان، زیرکوه، عشقآباد و ... پوشش میدهد.
معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی ادامه داد: در مورد برخی روستاها که زیرساخت مناسب ندارند، مواردی همچون محوطه فنس شده و دکل امکان نصب فرستنده را فراهم میکند؛ زیرساخت هزینه بالایی ندارد، اما خود فرستندهها گران هستند.
او عنوان کرد: تا پیش از این، چهار شهرستان از شبکه HD برخوردار بودند و اکنون ۱۱ شهرستان از این امکان بهرهمند میشوند. سه فرستنده FM و استودیو جدید خبر نیز از دیگر برنامههای افتتاحی است.
موسوی نژاد تصریح کرد: در مجموع ۹۰ طرح افتتاحی داریم که حاصل تلاش سالهای گذشته با حدود ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار است.
معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی اظهار کرد: همکاران توانمندی داریم و تمام اتفاقات به دست همکاران بومی استان انجام شده است؛ عدالت محوری و عدالت گستری شعار ماست و در مناسبتها به شهرستانها و گاهی روستاها میرویم تا مراسمات مختلف را پوشش دهیم.
او گفت: استودیو جدید خبر امکانات بهروز دارد؛ بکها و آیتمها تغییر کردهاند و کیفیت HD و Full HD دارد؛ هم استانیها خبر ساعت ۲۰ امشب را از استودیو جدید تماشا میکنند.