باشگاه خبرنگاران جوان - کارنامه داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان می‌توانند جهت مشاهده و دریافت کارنامه خود به صفحه شخصی‌شان در سامانه my.medu.ir مراجعه کنند.

برنامه آموزشی پذیرفته‌شدگان و همچنین ساماندهی آنان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین، داوطلبانی که در آزمون نهایی پذیرفته نشده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه my.medu.ir نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

منبع: آموزش و پرورش