مدیر عامل راه جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی ۱۰ رام قطار پنج ستاره برای افزایش رفاه و خدمات سفر در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبار علی ذاکری با بیان اینکه از ۱۰ رام قطار پنج ستاره شش رام راه اندازی شده و بقیه در حال راه اندازی است گفت: از طریق این قطارها ۴ هزار صندلی پنج ستاره به تعداد صندلیهای پنج ستاره اضافه شده است.
وی از راه اندازی قطار پنج ستاره در مسیر آذربایجان غربی در صورت استقبال شهروندان خبر داد.
مدیر عامل راه جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی یک رام قطار برای مسیر مراغه - تهران با ظرفیت ۴۲۰ نفر خبر داد.
وی افزود: این قطار با هدف افزایش سطح خدمات مسافرتی از شش خوابه به چهار خوابه ارتقا یافته است.
ذاکری همچنین از ایجاد زیر ساخت برای ترانزیت نفت شمال عراق از طریق ایستگاه راه آهن مراغه خبر داد.
مدیر عامل راه آهن کشور در دیدار با امام جمعه مراغه همچنین از توسعه زیرساختهای راه آهن مراغه خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این دیدار بر افزایش ظرفیت قطارهای مراغه و توسعه زیرساختهای ایستگاه راه آهن مراغه تاکید کرد.
مدیر عامل راه آهن کشور همچنین در سفر به مراغه با خانواده شهید رحمتی دیدار و گفتوگو کرد.
ذاکری گفت: شهید رحمتی از چهرههای تلاشگر و ملی در عرصه خدمت به مردم در کشور بودند و خدمات ایشان برای عمران و آبادنی استان شبانه روزی بود.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما