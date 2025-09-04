بیست و سومین دوره رقابت‌های قهرمانی رده‌های سنی کاراته آسیا قرعه کشی شد و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال آسیا در حالی از فردا جمعه در چین آغاز می‌شود که قرعه‌کشی این پیکارها امروز با حضور مربیان تیم‌ها صورت گرفت و نمایندگان کاراته کشورمان در دو بخش کاتا و کومیته حریفان خود را شناختند.

قرعه‌کشی بدین شرح است:

بخش دختران
رده سنی نوجوانان:

در وزن ۴۷- کیلوگرم، آوا فرمانی با یاماموتو از ژاپن
در وزن ۵۴- کیلوگرم، ستایش قانعی فرد دور اول استراحت سپس با برنده قزاقستان و چین تایپه
در وزن ۶۱- کیلوگرم، دینا کریمی با کاریکومی از ژاپن
در وزن ۶۱+ کیلوگرم، ستایش افشار با نورلان از قزاقستان

رده سنی جوانان:

در وزن ۴۸- کیلوگرم، غزل فتحی دور اول استراحت سپس با برنده سنگاپور و هند
در وزن ۵۳- کیلوگرم، زهرا رضازاده دور اول استراحت سپس با برنده ژاپن و قزاقستان
در وزن ۵۹- کیلوگرم، نگین کرمی با کوئو از چین تایپه
در وزن ۶۶- کیلوگرم، مهسان خدارحمی با ناتال چنگو از قزاقستان
در وزن ۶۶+ کیلوگرم، حسنا صالحی زاده با کاتااوکا از ژاپن

رده سنی زیر ۲۱ سال(امید):

در وزن ۵۰- کیلوگرم، یلدا نقی بیرانوند دور اول استراحت سپس با برنده نپال و چین
در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی دور اول استراحت سپس با برنده یمن و ماکائو
در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی با ساواکی از ژاپن
در وزن ۶۸- کیلوگرم، هانا حسین پور با ساگین بک از قزاقستان
در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حنانه صالحی دور اول استراحت سپس با برنده مالزی و هند

در کاتا انفرادی نوجوانان: دینا صفری با گوئین از ویتنام
در کاتا انفرادی جوانان: فرنگیس صالحی با افندی محمد از مالزی
در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال: ساجده جهانشاهی با ساتوکی از ژاپن
در کاتای تیمی: دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر با تیم ژاپن

بخش پسران
رده سنی نوجوانان:

در وزن ۵۲- کیلوگرم، محمدرضا احمدی ناجی با لیائو از چین
در وزن ۵۷- کیلوگرم، کیارش نوزاد رودپشتی دور اول استراحت سپس با برنده چین و ازبکستان
در وزن ۶۳- کیلوگرم، عرشیا معلمی ملکی با واردا از فلسطین
در وزن ۷۰- کیلوگرم، فریار بهادری با آناموخامدوف از ازبکستان
در وزن ۷۰+ کیلوگرم،حسام صیدی با سریکبای از قزاقستان

رده سنی جوانان:

در وزن ۵۵- کیلوگرم ، بنیامین صحاف با شریستا از نپال
در وزن ۶۱- کیلوگرم، محمد عبدالهی با سادولیایف از ازبکستان
در وزن ۶۸- کیلوگرم، آریا یوسفی با المالکی از عربستان
در وزن ۷۶- کیلوگرم، امیرمحمد نیک پی با یو جی از چین
در وزن ۷۶+ کیلوگرم، میعاد شافعی زیردهی با شیمومورا از ژاپن

رده سنی زیر ۲۱ سال:

در وزن ۵۵- کیلوگرم، علی راهل با موسیری از عربستان
در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو با نذری محمد از مالزی
در وزن ۶۷- کیلوگرم، حسین وفا با الموتاری از کویت
در وزن ۷۵- کیلوگرم، محمد جواد صفری دور اول استراحت سپس با برنده ازبکستان و چین
در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی قادری با مونایاندی از مالزی
در وزن ۸۴+ کیلوگرم، ماهان میرزایی با لیانگ از چین

کاتا انفرادی نوجوانان: محمد متین خسروی با کاووهارن از ویتنام
کاتا انفرادی جوانان:امیررضا مسلمان با سانگوی از هند
کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال(امید):علی حاجی زاده با چیو از هنگ کنگ

در بخش کاتای تیمی، تیم امیررضا چمنی، امیرعلی میرزازاده، متین فریمند و عطا رفیعی پس از استراحت در دور اول با برنده اندونزی و چین رقابت می‌کند.

