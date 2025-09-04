باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال آسیا در حالی از فردا جمعه در چین آغاز می‌شود که قرعه‌کشی این پیکارها امروز با حضور مربیان تیم‌ها صورت گرفت و نمایندگان کاراته کشورمان در دو بخش کاتا و کومیته حریفان خود را شناختند.

قرعه‌کشی بدین شرح است:

بخش دختران

رده سنی نوجوانان:

در وزن ۴۷- کیلوگرم، آوا فرمانی با یاماموتو از ژاپن

در وزن ۵۴- کیلوگرم، ستایش قانعی فرد دور اول استراحت سپس با برنده قزاقستان و چین تایپه

در وزن ۶۱- کیلوگرم، دینا کریمی با کاریکومی از ژاپن

در وزن ۶۱+ کیلوگرم، ستایش افشار با نورلان از قزاقستان

رده سنی جوانان:

در وزن ۴۸- کیلوگرم، غزل فتحی دور اول استراحت سپس با برنده سنگاپور و هند

در وزن ۵۳- کیلوگرم، زهرا رضازاده دور اول استراحت سپس با برنده ژاپن و قزاقستان

در وزن ۵۹- کیلوگرم، نگین کرمی با کوئو از چین تایپه

در وزن ۶۶- کیلوگرم، مهسان خدارحمی با ناتال چنگو از قزاقستان

در وزن ۶۶+ کیلوگرم، حسنا صالحی زاده با کاتااوکا از ژاپن



رده سنی زیر ۲۱ سال(امید):

در وزن ۵۰- کیلوگرم، یلدا نقی بیرانوند دور اول استراحت سپس با برنده نپال و چین

در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی دور اول استراحت سپس با برنده یمن و ماکائو

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی با ساواکی از ژاپن

در وزن ۶۸- کیلوگرم، هانا حسین پور با ساگین بک از قزاقستان

در وزن ۶۸+ کیلوگرم، حنانه صالحی دور اول استراحت سپس با برنده مالزی و هند



در کاتا انفرادی نوجوانان: دینا صفری با گوئین از ویتنام

در کاتا انفرادی جوانان: فرنگیس صالحی با افندی محمد از مالزی

در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال: ساجده جهانشاهی با ساتوکی از ژاپن

در کاتای تیمی: دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر با تیم ژاپن

بخش پسران

رده سنی نوجوانان:

در وزن ۵۲- کیلوگرم، محمدرضا احمدی ناجی با لیائو از چین

در وزن ۵۷- کیلوگرم، کیارش نوزاد رودپشتی دور اول استراحت سپس با برنده چین و ازبکستان

در وزن ۶۳- کیلوگرم، عرشیا معلمی ملکی با واردا از فلسطین

در وزن ۷۰- کیلوگرم، فریار بهادری با آناموخامدوف از ازبکستان

در وزن ۷۰+ کیلوگرم،حسام صیدی با سریکبای از قزاقستان

رده سنی جوانان:

در وزن ۵۵- کیلوگرم ، بنیامین صحاف با شریستا از نپال

در وزن ۶۱- کیلوگرم، محمد عبدالهی با سادولیایف از ازبکستان

در وزن ۶۸- کیلوگرم، آریا یوسفی با المالکی از عربستان

در وزن ۷۶- کیلوگرم، امیرمحمد نیک پی با یو جی از چین

در وزن ۷۶+ کیلوگرم، میعاد شافعی زیردهی با شیمومورا از ژاپن

رده سنی زیر ۲۱ سال:

در وزن ۵۵- کیلوگرم، علی راهل با موسیری از عربستان

در وزن ۶۰- کیلوگرم، ابوالفضل همدم جو با نذری محمد از مالزی

در وزن ۶۷- کیلوگرم، حسین وفا با الموتاری از کویت

در وزن ۷۵- کیلوگرم، محمد جواد صفری دور اول استراحت سپس با برنده ازبکستان و چین

در وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی قادری با مونایاندی از مالزی

در وزن ۸۴+ کیلوگرم، ماهان میرزایی با لیانگ از چین



کاتا انفرادی نوجوانان: محمد متین خسروی با کاووهارن از ویتنام

کاتا انفرادی جوانان:امیررضا مسلمان با سانگوی از هند

کاتای انفرادی زیر ۲۱ سال(امید):علی حاجی زاده با چیو از هنگ کنگ

در بخش کاتای تیمی، تیم امیررضا چمنی، امیرعلی میرزازاده، متین فریمند و عطا رفیعی پس از استراحت در دور اول با برنده اندونزی و چین رقابت می‌کند.