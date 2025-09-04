باشگاه خبرنگاران جوان ؛مسعود بارانی در نشست بررسی ظرفیت‌های پرورش ماهی در قفس که با حضور مهراد محمدی‌دوست، مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران برگزار شد، اظهار کرد: قفس‌های خرد ساحلی بستر مهمی برای حضور فعال جوامع محلی در صنعت شیلات و پیشبرد اهداف توسعه پایدار در بخش آبزی‌پروری هستند.

بارانی تصریح کرد: تدوین برنامه‌های حمایتی و استفاده از ظرفیت‌های بومی می‌تواند این بخش را به یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی استان تبدیل کند.

در ادامه این نشست، محمدی‌دوست با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز هرمزگان در پرورش ماهی در قفس گفت: این استان با سواحل گسترده و شرایط اقلیمی مناسب، جایگاه پیشرو در کشور دارد و حمایت از قفس‌های خرد علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند به ارتقای امنیت غذایی و افزایش صادرات آبزیان کمک کند.

وی افزود: سازمان شیلات ایران با رویکرد حمایت‌گر و برنامه‌ریزی هدفمند، همراه فعالان این صنعت خواهد بود و با تقویت زیرساخت‌ها، رفع موانع و بهره‌گیری از دانش فنی روز، مسیر توسعه قفس‌های خرد ساحلی را هموار می‌کند.

در بخش پایانی جلسه، مدیران و بهره‌برداران حاضر به تبادل نظر درباره راهکارهای افزایش تولید و رفع موانع پیش رو پرداختند.

منبع:شیلات هرمزگان