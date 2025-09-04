باشگاه خبرنگاران جوان - امین اسماعیل‌نژاد در جریان دیدار دوستانه تیم ملی والیبال ایران مقابل قطر دچار آسیب‌دیدگی شد و بررسی‌ها نشان داد که مصدومیت او از نوع درجه دو است و برای بازگشت به شرایط مسابقه، حداقل به سه هفته استراحت و درمان نیاز دارد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران با تاکید بر اولویت سلامتی بازیکنانش، تصمیم گرفت ستاره تیم ملی را از فهرست اعزامی به قهرمانی مردان جهان کنار بگذارد.

امین اسماعیل نژاد پس از پایان اردوی مردان والیبال ایران در دوحه در این خصوص گفت: بازگشت داریم تا بازگشت، یک بازگشت است که میروی، عرق می‌ریزی، زحمت می‌کشی و شاد برمی‌گردی، اما بازگشت من کمی غصه‌دار شد. برگشت من به خاطر مصدومیت است. بالاخره تیم برای قهرمانی جهان آماده می‌شود. الان نباید چیزی بگویم ولی واقعا سخت است که شش ماه برای هدفت تلاش کنی، زحمت بکشی و در لحظه آخر در اوج سرحالی یک دفع بدشانسی بیاوری. نمی‌خواهم خودم را از تیم جدا کنم؛ دلم با تیم است. درست است باید مسابقات را از تلویزیون ببینم اما کنار بازیکنان هستم.

وی در خصوص شرایط تیم ملی نیز عنوان کرد: تیم ملی والیبال ایران شرایط بسیار خوبی دارد و همه سرحال هستند. از نظر بدنی و ذهنی واقعا در سال‌های اخیر تیم ملی را اینگونه آماده ندیده بودم. انسان اگر ۵۰ ساله هم شود باید دنبال یادگیری باشد.خدا را شکر می‌کنم که توانستم پله‌ها را طی کنم و ورژن دیگری از خودم را امسال نشان دهم. حالا درست است شانس با ما یار نبود که مسابقات جهانی را ببینیم، ولی خدا را شکر می‌کنم که حداقل پیش خودم سربلند هستم چون یک روز و حتی یک ثانیه هم کم نگذاشتم. امسال از اولش تا همین الان حتی یه لحظه هم کم نگذاشتم. این موضوع فقط به خاطر خودم نیست بلکه به خاطر پرچمم و به خاطر مردم ایران است.

بازیکن تیم ملی والیبال افزود: بعضی از مصدومیت‌ها مزمن است؛ یعنی شما روی مفصل کمی درد دارید و با تمرین برای حل آن تلاش می‌کنید بدون اینکه رسیدگی کنید. اما مصدومیت من یک اتفاق بود. با پیاتزا حرف زدم و با توجه به اینکه اولویت این سرمربی سلامتی بازیکنان است، گفت باید استراحت کنم. می‌خواستم با مسکن و فشار به خودم در مسابقات شرکت کنم، اما او به فکر بازیکن و سلامتی آنان است و پافشاری کرد و اجازه نداد.

اسماعیل نژاد خاطرنشان کرد: جدای از این بحث مصدومیت، تیم ملی بازیکنان آماده‌ای در پست من دارد و بردیا سعادت و علی حاجی‌پور آنقدر سرحال هستند که مطمئنا در مسابقات قهرمانی جهان نبود من اصلا حس نمی‌شود و بهتر از من کار خواهند کرد.

وی افزود: چندین سال است که ۷۰ تا ۸۰ درصد بازیکنان تیم در کنار هم برای افتخار ایران تلاش می‌کنیم. خیلی وقت‌ها بیشتر از خانواده خودمان در کنار هم بودیم. یک حس وابستگی بین بازیکنان وجود دارد که مثل برادر پشت هم هستند و اگر مشکلی پیش بیاید، اگر خانواده‌مان در کنارمان نیست اما بازیکنان مانند رفیق در کنار هم هستند. این حس باعث می‌شود که وابستگی به وجود بیاید. در چنین شرایطی سخت است که من به ایران برگردم. مصدومیت در این شرایط یک حس دیگری دارد. اما بچه‌ها باید به فکر مسابقات باشند و مسابقات مهم است. باید نتیجه خوبی بگیریم. همه عوامل دست به دست هم داده تا تیم ایران با شرایط خوبی در این مسابقات شرکت کند و امسال با آمدن پیاتزا یقین دارم که بچه‌ها واقعا از دل و جان برای ایران تلاش خواهند کرد.

اسماعیل‌نژاد در خصوص اینکه چه توصیه‌ای برای بازیکنان تیم ملی دارد گفت: به بازیکنان سفارش می کنم که به فکر زحمت‌هایی که تو این چند ماه کشیدید، باشید. فکر کنید که چقدر بدن درد کشیدید، چقدر فشار روانی داشتید که بتوانید نتیجه دلخواه را بگیرد. الان همان لحظه هست، هر چی دارید را باید دیگه رو کنید. نکته دوم این‌که چشمان خانواده‌ها که یک عمر برای بزرگ کردن شما تلاش کردند، به عملکرد تیم ایران است و عشق ما را نگاه می‌کنند. چقدر از یک اسپک یا دفاع ما خوشحال می‌شوند. با همین مصدومیت من چقدر ناراحت شدند. ابتدا خانواده‌های خود را ببنید و بعد مردم ایران. در این روزا واقعا مردم ایران نیاز دارند که خوشحالی را تجربه کنند. البته تک تک بازیکنان این موارد را به یاد می آورند اما من تکرار می‌کنم که انگیزه آنها در مسابقات پیش رو ۱۰ برابر شود.