روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران با پایان اردوی تدارکاتی دوحه، اسامی ۱۴ بازیکن کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران نام ملی‌پوشان را برای حضور در رقابت‌های جهانی اعلام کرد.

‎بر این اساس، مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی؛ ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان خواهند بود.

‎امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران هستند.

جواد کریمی پاسور و کاپیتان پیشین تیم ملی کشورمان به دلیل احساس درد در ناحیه کشاله ران پای چپ با توجه به اهمیت مسابقات قهرمانی جهان و عدم ریسک پذیری و اولویت گذاری سلامت بازیکنان و محدودیت در انتخاب ۱۴ بازیکن و همچنین امکان تشدید مصدومیت، با تصمیم روپرتو پیاتزا در ترکیب تیم ملی در قهرمانی جهان حضور نخواهد داشت.

پیاتزا علت این تصمیم را حضور در قهرمانی جهان با مطمئن‌ترین ترکیب بدون ریسک در ایجاد مصدومیت در جریان مسابقات قهرمانی جهان عنوان کرد. رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان مسابقات مهمی است و باید با کمترین ریسک و مطمئن‌ترین حالت در آن شرکت کنیم.

‎رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با حضور ۳۲ تیم به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی به مصاف حریفان خود می‌رود که برنامه مسابقات به وقت تهران به شرح زیر است:

‎۲۳ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران – مصر

‎۲۵ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران – تونس

‎۲۷ شهریور، ساعت ۱۳: ایران – فیلیپین

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، والیبال ایران
خبرهای مرتبط
امین رفت و بردیا ماند/ خداحافظی با ستاره در آخرین تمرین
مومنی‌مقدم: گوهر‌های نابی برای آینده والیبال ایران کشف کردیم
اسماعیل‌نژاد: بازگشت من کمی غصه‌دار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند