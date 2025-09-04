باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران نام ملیپوشان را برای حضور در رقابتهای جهانی اعلام کرد.
بر این اساس، مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، بردیا سعادت، محمد ولیزاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانشدوست، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، محمدرضا حضرتپور و آرمان صالحی؛ ۱۴ ملیپوش ایران در رقابتهای قهرمانی جهان خواهند بود.
امیر خوشخبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقرهای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران هستند.
جواد کریمی پاسور و کاپیتان پیشین تیم ملی کشورمان به دلیل احساس درد در ناحیه کشاله ران پای چپ با توجه به اهمیت مسابقات قهرمانی جهان و عدم ریسک پذیری و اولویت گذاری سلامت بازیکنان و محدودیت در انتخاب ۱۴ بازیکن و همچنین امکان تشدید مصدومیت، با تصمیم روپرتو پیاتزا در ترکیب تیم ملی در قهرمانی جهان حضور نخواهد داشت.
پیاتزا علت این تصمیم را حضور در قهرمانی جهان با مطمئنترین ترکیب بدون ریسک در ایجاد مصدومیت در جریان مسابقات قهرمانی جهان عنوان کرد. رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان مسابقات مهمی است و باید با کمترین ریسک و مطمئنترین حالت در آن شرکت کنیم.
رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با حضور ۳۲ تیم به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی به مصاف حریفان خود میرود که برنامه مسابقات به وقت تهران به شرح زیر است:
۲۳ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران – مصر
۲۵ شهریور، ساعت ۹ صبح: ایران – تونس
۲۷ شهریور، ساعت ۱۳: ایران – فیلیپین