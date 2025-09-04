باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگترین ماراتن علمی کشور یعنی کنکور برگزار شد و داوطلبان بسیاری با هم رقابت کردند. اما سازمان سنجش و آموزش کشور چند روز پیش از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۴، در تاریخ ۸ شهریورماه، اسامی رتبه‌های برتر کنکوررا در کلیه گروه آزمایشی شرکت کننده اعلام کرد. به همین منظور امام جمعه شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی از رتبه‌های برتر آزمون سراسری دانشگاه‌ها حجت‌الاسلام والمسلمین جلیلی امام‌جمعه شهرستان اهر با حضور در منزل خانم فاطمه باباپور (رتبه دهم آزمون سراسری رشته تجربی) وعلی قربانی (رتبه بیست و یکم آزمون سراسری رشته ریاضی)، موفقیت این عزیزان را تبریک گفت و از آنها تجلیل و قدردانی کرد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

