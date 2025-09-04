قائم‌مقام استاندار هرمزگان ضمن تقدیر از فرمانداران فعال در حوزه نشاط مدارس، خواستار انسجام مدیریتی، ساماندهی مهاجرت غیرقانونی و افزایش مشارکت خیرین برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛احمد نفیسی، در نشست با فرمانداران استان، با تأکید بر آمادگی شهرستان‌ها برای مدیریت انتخابات شوراها، خواستار هماهنگی میان احزاب و تشکل‌های سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی شد و افزود: انسجام عملی در تمام سطوح مدیریتی ضروری است.

نفیسی همچنین بررسی وضعیت امنیت شهرستان‌ها، مقابله با قاچاق کالا و سوخت، ساماندهی مهاجرت غیرقانونی و ارتقای امنیت پایدار بنادر و مناطق مرزی را از اولویت‌های مهم فرمانداری‌ها برشمرد.

وی با اشاره به لزوم رسیدگی به دانش‌آموزان کم‌توان اقتصادی و بازماندگان از تحصیل گفت: باید از ظرفیت خیرین و تلاش فرمانداران برای تأمین اقلام ضروری این گروه بهره گرفت.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان، ایجاد فضای شاد و انگیزه‌بخش در مدارس و توجه ویژه به سلامت روان دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌های مدیریتی دانست و از فرماندارانی که در این زمینه اقدامات عملی انجام داده‌اند، قدردانی کرد.

نفیسی همچنین بر تقویت انسجام همکاران و همکاری میان ستاد و فرمانداری‌ها تأکید کرد و از آمادگی تیم‌های حمایتی برای پیگیری اقدامات موفق خبر داد.

وی در پنج محور سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و محیط‌زیستی، مطالبی را برای تنظیم برنامه‌ها و اولویت‌ها تبیین کرد و از فرمانداران و مدیران ستادی خواست در جلسه آینده، گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

منبع:استانداری هرمزگان

برچسب ها: استاندارهرمزگان ، مدارس هرمزگان
خبرهای مرتبط
پیام تبریک استاندار هرمزگان در آغاز سال نو
رایزنی استاندار هرمزگان برای افزایش سهمیه برق استان
دستور استاندار هرمزگان بر تسریع تکمیل طرح‌های بزرگ استان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رشد تاریخی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در هرمزگان
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در هرمزگان +عکس و فیلم
آخرین اخبار
رشد تاریخی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در هرمزگان
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در هرمزگان +عکس و فیلم
انهدام بیش از ۹۷ هزار متر خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق در استان هرمزگان