احمد نفیسی، در نشست با فرمانداران استان، با تأکید بر آمادگی شهرستان‌ها برای مدیریت انتخابات شوراها، خواستار هماهنگی میان احزاب و تشکل‌های سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی شد و افزود: انسجام عملی در تمام سطوح مدیریتی ضروری است.

نفیسی همچنین بررسی وضعیت امنیت شهرستان‌ها، مقابله با قاچاق کالا و سوخت، ساماندهی مهاجرت غیرقانونی و ارتقای امنیت پایدار بنادر و مناطق مرزی را از اولویت‌های مهم فرمانداری‌ها برشمرد.

وی با اشاره به لزوم رسیدگی به دانش‌آموزان کم‌توان اقتصادی و بازماندگان از تحصیل گفت: باید از ظرفیت خیرین و تلاش فرمانداران برای تأمین اقلام ضروری این گروه بهره گرفت.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان، ایجاد فضای شاد و انگیزه‌بخش در مدارس و توجه ویژه به سلامت روان دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌های مدیریتی دانست و از فرماندارانی که در این زمینه اقدامات عملی انجام داده‌اند، قدردانی کرد.

نفیسی همچنین بر تقویت انسجام همکاران و همکاری میان ستاد و فرمانداری‌ها تأکید کرد و از آمادگی تیم‌های حمایتی برای پیگیری اقدامات موفق خبر داد.

وی در پنج محور سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و محیط‌زیستی، مطالبی را برای تنظیم برنامه‌ها و اولویت‌ها تبیین کرد و از فرمانداران و مدیران ستادی خواست در جلسه آینده، گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

منبع:استانداری هرمزگان