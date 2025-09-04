باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت چهاردهم ظهر روز گذشته به قم سفر کرده تا با ظرفیتهای مختلف استان در حوزههای گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی بیشتر آشنا شود.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دیروز به زیارت حرم حضرت معصومه (س) مشرف شد و ضمن برگزاری جلسات تخصصی با حضور فعالان عرصههای مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راهکارهای توسعه اقتصاد گردشگری در استان قم را بررسی کرد.
وزیر میراث فرهنگی در برنامه امروز خود دیدار با علما و مراجع تقلید شیعیان را در دستور کار دارد و در ابتدای این دیدارها در بیت آیتالله ناصر مکارم شیرازی حضور یافته و در مورد مسائل ملی از رهنمودهای وی بهرهمند شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سید علی عماد رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت و مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت و همچنین اکبر بهنامجو استاندار قم در این دیدارها وزیر میراث فرهنگی را همراهی میکنند.
منبع:خبرگزاری حوزه قم