وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امروز با حضور در بیت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، با مرجع تقلید شیعیان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت چهاردهم ظهر روز گذشته به قم سفر کرده تا با ظرفیت‌های مختلف استان در حوزه‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی بیشتر آشنا شود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دیروز به زیارت حرم حضرت معصومه (س) مشرف شد و ضمن برگزاری جلسات تخصصی با حضور فعالان عرصه‌های مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راهکار‌های توسعه اقتصاد گردشگری در استان قم را بررسی کرد.

وزیر میراث فرهنگی در برنامه امروز خود دیدار با علما و مراجع تقلید شیعیان را در دستور کار دارد و در ابتدای این دیدار‌ها در بیت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی حضور یافته و در مورد مسائل ملی از رهنمود‌های وی بهره‌مند شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت و مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت و همچنین اکبر بهنام‌جو استاندار قم در این دیدار‌ها وزیر میراث فرهنگی را همراهی می‌کنند.

منبع:خبرگزاری حوزه قم

تبادل نظر
