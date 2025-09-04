نماینده مجلس گفت: ۳هزار و۵۰۰ مگاوات برق در شرایط کنونی کشور طبق آخرین آمار‌های وزیر نیرو توسط ماینر‌های غیر مجاز مصرف می‌شود

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نقدعلی نماینده مجلس در مراسم بهره‌برداری از طرح KHT پالایشگاه اصفهان  اظهار داشت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزیر نیرو در مجلس ما همچنان با مشکل ناترازی انرژی مواجه هستیم و طبق آخرین آمارهای که وزیر نیرو گفتند در حال حاضر، ماینرهای غیرمجاز در کشور به طور قابل توجهی بر مصرف برق تأثیر گذاشته‌اند. بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو، بیش از ۳۵۰۰ مگاوات برق توسط این ماینرها مصرف می‌شود که این امر موجب بروز قطعی‌های مکرر برق و نارضایتی مردم شده است. 

وی ادامه داد: افرادی که به دلیل قطعی برق نتوانسته‌اند از وسایل برقی خود استفاده کنند، به شدت نگران وضعیت فعلی هستند و این امر به افزایش فشار بر روی سیستم برق‌رسانی کشور منجر شده است.

او بیان کرد: نیروگاه‌ها به ویژه در فصل زمستان، به دلیل استفاده از مازوت، آلودگی‌های زیست‌محیطی زیادی ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال، نیروگاه اسلام آباد در زمستان گذشته به سوزاندن مازوت پرداخته که این موضوع باعث افزایش آلایندگی در مناطق اطراف، مانند خمینی‌شهر و دیگر شهرهای اقماری شده است.

وی افزود:آلودگی هوای ناشی از این نیروگاه‌ها سلامت شهروندان را به خطر انداخته و نیاز به اقدامات جدی برای کاهش این آلودگی‌ها دارد.

او بیان کرد: یکی از مسائل جدی دیگر، کمبود آب است. طبق گفته‌ها، آب ذخیره شده در سدها به حدی نیست که بتواند نیازهای کشاورزی و صنعتی را تأمین کند. به عنوان مثال، باغات غرب استان اصفهان به شدت تحت تأثیر این مشکل قرار گرفته‌اند و درختان برای مدت طولانی آب دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد:درختانی که ۷۰ روز آب نخورده‌اند، به شدت آسیب می‌بینند و ممکن است دیگر نتوانند زنده بمانند. برای بهبود وضعیت موجود، نیاز به مدیریت بهتر منابع و استفاده از افراد با تجربه و متخصص در هیئت مدیره‌ها و شرکت‌های بزرگ احساس می‌شود. 

 

برچسب ها: مصرف برق ، تولید برق
خبرهای مرتبط
ظرفیت تولید ۳۵ میلیون مترمکعب گاز در جهت تأمین خوراک پتروشیمی‌ها
ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر
در لایه انتقال برق تلفات ۲ درصد است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
آخرین اخبار
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد/
اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی به کم‌درآمدها
هم‌اندیشی ایران و ژاپن در حوزه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد
برق خانه حتی در زمان قطع برق، خاموش نمی‌شود
چک A ایرباس A319 جمهوری اسلامی ایران؛ آماده‌سازی برای بازگشت به ناوگان
لاستیک دست دوم یا نو؛ اتحادیه فروشندگان سقف شفافیت را اعلام کرد
اخذ بیش از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج؛ بی توجهی بانک‌ها به قانون!