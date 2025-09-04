باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نقدعلی نماینده مجلس در مراسم بهرهبرداری از طرح KHT پالایشگاه اصفهان اظهار داشت: طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزیر نیرو در مجلس ما همچنان با مشکل ناترازی انرژی مواجه هستیم و طبق آخرین آمارهای که وزیر نیرو گفتند در حال حاضر، ماینرهای غیرمجاز در کشور به طور قابل توجهی بر مصرف برق تأثیر گذاشتهاند. بر اساس گزارشهای وزارت نیرو، بیش از ۳۵۰۰ مگاوات برق توسط این ماینرها مصرف میشود که این امر موجب بروز قطعیهای مکرر برق و نارضایتی مردم شده است.
وی ادامه داد: افرادی که به دلیل قطعی برق نتوانستهاند از وسایل برقی خود استفاده کنند، به شدت نگران وضعیت فعلی هستند و این امر به افزایش فشار بر روی سیستم برقرسانی کشور منجر شده است.
او بیان کرد: نیروگاهها به ویژه در فصل زمستان، به دلیل استفاده از مازوت، آلودگیهای زیستمحیطی زیادی ایجاد کردهاند. به عنوان مثال، نیروگاه اسلام آباد در زمستان گذشته به سوزاندن مازوت پرداخته که این موضوع باعث افزایش آلایندگی در مناطق اطراف، مانند خمینیشهر و دیگر شهرهای اقماری شده است.
وی افزود:آلودگی هوای ناشی از این نیروگاهها سلامت شهروندان را به خطر انداخته و نیاز به اقدامات جدی برای کاهش این آلودگیها دارد.
او بیان کرد: یکی از مسائل جدی دیگر، کمبود آب است. طبق گفتهها، آب ذخیره شده در سدها به حدی نیست که بتواند نیازهای کشاورزی و صنعتی را تأمین کند. به عنوان مثال، باغات غرب استان اصفهان به شدت تحت تأثیر این مشکل قرار گرفتهاند و درختان برای مدت طولانی آب دریافت نکردهاند.
وی ادامه داد:درختانی که ۷۰ روز آب نخوردهاند، به شدت آسیب میبینند و ممکن است دیگر نتوانند زنده بمانند. برای بهبود وضعیت موجود، نیاز به مدیریت بهتر منابع و استفاده از افراد با تجربه و متخصص در هیئت مدیرهها و شرکتهای بزرگ احساس میشود.