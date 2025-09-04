تبیین رهبر معظم انقلاب از علت دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود به تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۴ فرمودند: آمریکایی‌ها در گذشته علت حقیقی این دشمنی را زیر عناوینی مانند تروریسم، حقوق بشر، دموکراسی، مسئله زن و مسائل مشابه پنهان می‌کردند یا آبرومندانه می‌گفتند میخواهیم رفتار ایران را عوض کنیم، اما این فردی که امروز در آمریکا سر کار است، علت حقیقی خصومت با ایران را لو داد و گفت «می‌خواهیم ایران به حرف ما گوش کند»؛ یعنی در واقع می‌خواهیم ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی گوش به‌فرمان ما باشد.