تبیین رهبر معظم انقلاب از علت دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود به تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۴ فرمودند: آمریکاییها در گذشته علت حقیقی این دشمنی را زیر عناوینی مانند تروریسم، حقوق بشر، دموکراسی، مسئله زن و مسائل مشابه پنهان میکردند یا آبرومندانه میگفتند میخواهیم رفتار ایران را عوض کنیم، اما این فردی که امروز در آمریکا سر کار است، علت حقیقی خصومت با ایران را لو داد و گفت «میخواهیم ایران به حرف ما گوش کند»؛ یعنی در واقع میخواهیم ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی گوش بهفرمان ما باشد.
بعد دینای غرب را خواهیم شناخت ..
امریکا بیش از 4 صد بار با سرخ پوستان و بومیان قرارداد بسته و زیرش زده و همشون را به حاشیه رانده
اتفاقا مطالعه تاریخچه امریکا .باعث میشه .دنیای غرب را بشناسیم و دیگه اعتماد بهشون نکنیم و کلاه گشاد سرمان نرود