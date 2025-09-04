وزیر امور خارجه با مردم افغانستان ابزار همدردی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با مولوی «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه حکومت افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی کشورمان را با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه زمین‌لرزه شدید در شرق افغانستان ابراز داشت و از خداوند برای مجروحین و آسیب‌دیدگان حادثه سلامتی و بهبودی مسالت کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به حدود دویست تن کمک‌های ارسالی ایران، آمادگی کشورمان را برای ارائه دیگر مساعدت‌های ضروری و لازم به حکومت و مردم افغانستان در روند امداد و نجات آسیب‌دیدگان اعلام کرد.

وزیر امور خارجه حکومت افغانستان نیز با ارائه گزارشی از حجم خسارت‌های وارده در این زمین‌لرزه، از پیام‌های تسلیت و همدردی تسلی‌بخش دولت و مردم ایران و همچنین کمک‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان قدردانی کرد.

به گزارش ایرنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر روز ۳۱ اوت (۹ شهریورماه ۱۴۰۴) رشته‌کوه‌های هندوکش افغانستان را لرزاند، شمار قربانیان این حادثه تاکنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر گزارش شده است.