باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پنجاه و یکمین مرحله از پروژههای عمرانی، فرهنگی، خدماتی، گردشگری، ورزشی و زیرساختی شهرداری شیراز، بر لزوم تقویت “دفاع ملی و سرمایه اجتماعی” تأکید کرد.
او با اشاره به اینکه دشمن به هیچ اصول و چارچوبی پایبند نیست، اظهار داشت: کار درست مسئولان جمهوری اسلامی، دفاع ملی را تحقق میبخشد.
امیری، با بیان اینکه دین و تقوا باید در رفتارهای اجتماعی خود را نشان دهد، به تکالیف شخصی و مدیریتی بر پایه فضیلتهای انسانی مانند نوعدوستی، عدالت، انصاف و کرامات انسانی اشاره کرد. وی تأکید کرد که انسان مؤمن و متقی، دقیق حرف میزند، منصف است و خدمات را میبیند.
استاندار فارس، ضمن مقایسه نیاز امروز به دفاع ملی و سرمایه اجتماعی با دوران ۱۲ روز جنگ، افزود: ما در حال دفاع مشروع هستیم و هر لحظه ممکن است آتشبس نقض شود؛ لذا دفاع ملی که در آن دوران شکل گرفت، باید کماکان حفظ شده و مردم احساس کنند در سرنوشت سیاسی-اجتماعی خود شریک هستند.
او، روحیه تعلق خاطر به میهن را که در دوران جنگ بدون در نظر گرفتن دین و مسلک شکل گرفت، بسیار مهم دانست و خدمت صادقانه به مردم را حداقل وظیفه مسئولان خواند.
استاندار فارس از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی یک هزار و ۶۶۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۶.۳ هزار میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
او با تقدیر از تلاشهای جهادی مدیران، اظهار داشت: علیرغم محدودیتهای مالی و سایه سنگین تحریمهای ظالمانه که رفاه را از مردم گرفته و بخشی از ناترازیها را ایجاد کرده، بهرهبرداری از این حجم از پروژهها نشاندهنده تلاش بیوقفه است.
امیری این پروژهها را دارای اثرات میانمدت و بلندمدت در توسعه، اشتغال، گردشگری و کاهش فقر دانست و افزود که این اقدامات، امید مردم را افزایش و سرمایه اجتماعی را تقویت میکند.
از تقاطعهای غیرهمسطح تا احیای باغ ایرانی
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز در این مراسم به تشریح دستاوردهای شهرداری در دوره ششم شورای شهر پرداخت و گفت: امروز پنجاه و یکمین مرحله از جهش عمرانی شهرداری شیراز برگزار شد و با گذشت چهار سال از فعالیت، برنامه پنجساله با افق ۱۴۰۴ تفاوت چشمگیری در سیمای شهر ایجاد کرده است.
او به افتتاح پروژههای مهمی از جمله “تقاطع غیرهمسطح شهید حسن نصرالله که یک سال پیش کلنگزنی شده بود و پل رودخانهای شهدای مهدیآباد که شهرکهای اقماری جنوبی شیراز را از محرومیت خارج میکند، اشاره کرد.
اسدی همچنین از بهرهبرداری یکی از سه شهربازی که عملیات احداث آنها همزمان آغاز شده بود، خبر داد و گفت دو شهربازی دیگر در ماههای آینده افتتاح خواهند شد.
استاندار فارس، احیای این باغ را صرفاً افتتاح یک فضا ندانست، بلکه آن را احیای فرهنگ ایرانی اسلامی و محلی برای تفکر و تعقل در کنار تفریح توصیف کرد.
شهردار شیراز نیز با اشاره به اهمیت حفظ پاکی هوای شیراز به عنوان شهری مهاجرپذیر، بر مسئولیت شهرداری در توسعه زیرساختها تأکید کرد.
شورای شهر: سرمایه مردم و تعامل سازنده
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، نیز با تأکید بر کار جهادی شورای ششم، اظهار داشت: هدف ما پیشرفت و آبادانی شیراز و رضایتمندی مردم بوده و مدیریت ارشد استان نیز در این مسیر نهایت همکاری را داشته است.
او نتایج این تعامل را تا پایان سال ۱۴۰۴ برای مردم ملموستر دانست و افزود که هر کجا مدیریت استان به کمک شورا و شهرداری نیاز داشته، این نهادها به میدان آمدهاند.
حسینی، بزرگترین سرمایه نظام اسلامی را مردم دانست و وظیفه خدمتگزاران را فراهم آوردن رفاه مردم عنوان کرد.
او همچنین آمادگی شورا و شهرداری را برای اجرای مسیر بزرگراه امام خامنهای در صدرا و ساماندهی خروجی شیراز به سمت آرامستان بهشت احمدی و خرامه اعلام کرد و در پایان از شهرداری خواست تا موضوع بزرگراه قرهپیری را با جدیت پیگیری کند.