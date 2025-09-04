باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میلوراد دودیک، رئیس جمهور جمهوری صرب بوسنی تایید کرد که اگر فشار‌های خارجی ادامه یابد، این جمهوری که در کشور بوسنی و هرزگوین قرار دارد، ممکن است اعلام استقلال کند.

این سخنان دودیک در بیانیه‌ای پس از دیدار با پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان مطرح شد. او در پلتفرم "ایکس" بیانیه تندی منتشر کرده و نوشت: ما به گفت‌و‌گو اعتقاد داریم. نماینده عالی، کریستین اشمیت را دور کنید، دفترش را ببندید و میراث غیرقانونی او را پایان دهید.

او افزود: از مقامات بروکسل می‌خواهیم که به استاندارد‌های اروپایی پایبند باشند. ما آماده مذاکره هستیم. هرگونه تلاش جدید برای تحمیل سیاست ها، ما را به ناچار به اعلام استقلال جمهوری صرب بوسنی سوق خواهد داد و ما مصمم به ادامه این مسیر هستیم.

گفتنی است که تلویزیون جمهوری صرب بوسنی در ماه اوت اعلام کرده بود که کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی و هرزگوین، مجوز اعطا شده به میلوراد دودیک را پس گرفته است. دودیک پیشتر گفته بود که پس از حکمی که علیه او توسط دادگاه بوسنی و هرزگوین صادر شده، اجازه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در جمهوری را نخواهد داد.

منبع: آر تی