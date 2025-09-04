باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از جمعیت هلال احمر، محمد بابک محمودی با اشاره به رسالت خطیر جمعیت هلال‌احمر در کاهش آلام انسانی و همچنین همسایگی و اشتراک بیش از هزار کیلومتر مرز میان ایران و افغانستان، اظهار کرد: پس از وقوع زلزله اخیر در افغانستان، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی و معیشتی به این کشور کرده است.

وی توضیح داد: این محموله شامل ۵۰ تن اقلام امدادی به صورت هوایی و بیش از ۶۰ تن به صورت زمینی است که در قالب البسه، پوشاک، برنج، حبوبات، پتو و انواع کنسرو به کشور افغانستان ارسال می‌شود.

رئیس سازمان امدادونجات همچنین افزود: بار‌های زمینی این کمک‌ها هم‌اکنون در مرز دوغارون استان خراسان رضوی مستقر هستند و محموله‌های هوایی نیز از طریق فرودگاه‌های کشور به افغانستان اعزام می‌شوند. این اقدام با هماهنگی کامل معاونت امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ ریشتر روز ۳۱ اوت (۹ شهریورماه ۱۴۰۴) رشته‌کوه‌های هندوکش افغانستان را لرزاند، شمار قربانیان این حادثه تاکنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر گزارش شده است.