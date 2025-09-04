باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت صمت، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه، در دیدار سیدمحمد اتابک و سعید اوحدی، روند جاری تصمیمها و مفاد صورتجلسات برای تامین خودروی ویژه جانبازان توسط بخشهای متولی، مورد بررسی قرار گرفت.
برابر تصمیمهای صورت گرفته، معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در تعامل با دستگاههای اجرایی از جمله محیطزیست، گمرک، راهور و بانک مرکزی، گزارشی از پیگیری مصوبات قبلی را ارائه کرد.
بر اساس مستندات گزارش وزارت صمت، امور لازم برای تامین ارز باقی مانده و واردات خودرو ویژه جانبازان در دست اقدام است که با هماهنگی بخشهای اجرایی مسئول در دستور کار قرار دارد.
سعید اوحدی؛ معاون رییسجمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این نشست از پیگیری مستقیم وزیر صمت و حضور فعال وی در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی برای دفاع از حقوق جانبازان و تسریع اقدامات صورت گرفته از ابتدا تاکنون، قدردانی کرد.