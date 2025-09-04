مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزشی نجات غریق و غواصی در بخش پسران به میزبانی شهرستان شهریار برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - سومین دوره المپیاد و پارالمپیاد استعداد‌های برتر ورزشی استان تهران ویژه نوجوانان پسر و دختر، یادواره شهدای ورزشکار تجاوز رژیم صهیونیستی و به همت هیات نجات غریق و غواصی استان تهران امروز پنجشنبه سیزدهم شهریور در بخش پسران در استخر شهید کلهر شهرستان شهریار  برگزار شد.

حسام بزرگ پور سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی استان تهران درخصوص برگزاری مسابقات المپیاد استعدادهای برتر در شهرستان شهریار گفت: این مسابقات یادواره ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان است. در این دوره از مسابقات در ۶ رده سنی  ۱۶۵ ورزشکار به رقابت پرداختند که در رده های سنی ۷ تا ۱۷ با یکدیگر رقابت کردند.

او ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که ما استعداد‌های برتر رده‌های سنی ۱۵، ۱۶ و ۱۷ سال استان تهران را شناسایی کردیم. تاکنون این مسابقات در بخش استعدادیابی در هیئت نجات غریق و غواصی استان تهران برگزار نشده بود و با حمایت فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران این مسابقات برگزار شد.

بزرگ پور درخصوص تداوم برگزاری مسابقات المپیاد استعدادیابی بیان کرد: این قول را می‌دهم که از سال‌های آینده این مسابقات تداوم خواهد داشت.

امیر نوراللهی رئیس هیئت غریق نجات و غواصی شمال غرب استان تهران گفت: این دوره از مسابقات به صورت آنلاین برگزار می‌شود و از این جهت این مسابقات پیشرفت خوبی داشته است. حوزه شمال غرب بزرگترین حوزه استان تهران و نزدیک به ۱۳۶ استخر زیر نظر این حوزه است. ما در این حوزه ۵ پایگاه استعدادیابی داریم. ما در مسابقات المپیاد ۶۵ آقا و ۶۶ خانم ورزشکار از حوزه شمال غرب در این مسابقات شرکت کرده‌اند.

او درخصوص برنامه‌های این هیئت برای کودکان و نوجوانان بیان کرد: رشته نجات غریق مثل شنا زیاد شناخته شده نیست، اما با تعاملی که با آموزش و پرورش و سازمان ورزش شهرداری تهران داشته‌ایم در تعدادی از استخر‌های شهرداری اردو‌ها و دوره‌های را برگزار کرده‌ایم. هزینه‌های استخر‌های شهرداری به مراتب از بخش خصوصی  پایین‌تر است و به همین دلیل استقبال خوبی از این دوره‌ها شده است.

محمد جواد فیروز زارع سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی شهرستان شهریار درخصوص میزبانی این شهرستان گفت: به لطف خدا و کمک‌های آقای هاشملو توانستیم استخر شهید کلهر را راه اندازی کنیم و فعالیت‌های هیئت را آغاز کنیم. اولین دوره است که بخش نجات غریق نیز در این المپیاد حضور دارد.

او ادامه داد: در بخش بانوان نیز ما قهرمانانی داشتیم و فردا مسابقات در بخش بانوان برگزار می‌شود.

فیروز زارع درباره برنامه‌های هیئت نجات غریق و غواصی برای گسترش این ورزش در شهرستان شهریار بیان کرد: پتانیسل شهریار از لحاظ کمیت خیلی بالا است و یکی از شهر‌های قهرمان پرور است. برنامه‌های ما بلند مدت است و همه اقشار را در برمی گیرد. روندی که داریم خوب بوده و ادامه خواهیم داد و فصل اول ما درحال پایان است و پیک بعدی ما در اسفندماه است، اما در ۶ ماه آینده سال برنامه‌های برای جذب افراد جدید داریم.

