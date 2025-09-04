مشاور کرملین از توافق رؤسای جمهور روسیه و آمریکا برای نزدیک کردن مواضع و بهبود روابط دوجانبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنتون کوبیاکوف، مشاور رئیسجمهور روسیه و دبیر اجرایی کمیته سازماندهی مجمع اقتصادی شرق امروز چهارشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای نزدیک کردن دیدگاههای خود و بهبود موثر روابط بین دو کشور به توافق رسیدهاند.
کوبیاکوف در حاشیه مجمع اقتصادی شرق گفت: این (مجمع اقتصادی شرق) پس از رویدادهای بسیار مهمی برگزار میشود که در آن، رئیسجمهور ما و رئیسجمهور ترامپ بر نزدیک کردن دیدگاههای خود و بهبود موثر روابط توافق کردند.
دونالد ترامپ امروز پنجشنبه تاکید کرد که روابط خوبی با همتایان خود، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، و کیم جونگ اون، رئیسجمهور کره شمالی دارد. ترامپ گفت: روابط من با همه آنها (پوتین، شی جین پینگ و کیم جونگ اون) بسیار خوب است. در طول یک یا دو هفته آینده خواهیم فهمید که چقدر خوب است.
در پاسخ به سوالی درباره بحران اوکراین، ترامپ توضیح داد که برای دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز برای آن به فشار ادامه خواهد داد و گفت: فکر میکنم برای حل این موضوع تلاش خواهیم کرد.
ترامپ در مصاحبه با شبکه آمریکایی سیبیاس ابراز تمایل کرد که دیداری بین ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، محقق شود ، اما تاکید کرد که آنها هنوز برای چنین دیداری آماده نیستند. به گفته او، در مورد مسائل حل مناقشهها، از جمله مناقشه اوکراین، گاهی لازم است صبر کرد.
منبع: اسپوتنیک