اولویت دولت برگزاری کنسرت شجریان در میدان آزادی بود

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی درباره لغو کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی تهران توضیح داد: موضع دولت از همان روز نخست که مجوز این رویداد صادر شد، کاملاً روشن بود؛ برگزاری کنسرت خیابانی که حضور گسترده و میلیونی مردم را به همراه داشته باشد چرا که فرصتی برای تقویت انسجام و همبستگی ملی است. ضمن آن که تجربه جشن‌های ده‌کیلومتری پس از جنگ به‌خوبی نشان داد که این خواسته‌ها شدنی است، به شرط آنکه همه نهاد‌ها دست به دست هم بدهند.

وی با بیان اینکه برگزاری کنسرت‌های خیابانی موضوع تازه‌ای نیست، اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز‌های پایانی جنگ ۱۲ روزه و ایام پس از آتش‌بس تجربه موفقی در این زمینه داشت و استقبال مردم عزیز نشان داد چنین برنامه‌هایی می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.

سخنگوی دولت که با خبرآنلاین گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: بر همین اساس، معاونت هنری وزارت ارشاد از همان زمان پیگیر مجموعه‌ای از این کنسرت‌های خیابانی بوده است که به دلیل همزمانی با ماه‌های محرم و صفر، اجرای برنامه‌ها به بعد از ماه صفر موکول شد و قرار بود آغاز آن با کنسرت آقای شجریان باشد.

مهاجرانی با اشاره به آنچه در هیات دولت گذشت به برخی ملاحظاتی که دستگاه‌های دیگر داشتند اشاره کرد و توضیح داد:با توجه به احتمال استقبال وسیع مردم جهت حضور در این کنسرت خیابانی برخی دستگاه‌ها ملاحظاتی داشتند که مطرح شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اولویت دولت برگزاری کنسرت خیابانی در میدان آزادی بود و در کنارآن بحث استادیوم آزادی هم مطرح شد؛ اگرچه مسئولان مربوطه توضیح دادند که این مکان درحال بازسازی است، مقررشد آن مکان هم بررسی شود، اما تاکید دولت بر میدان آزادی بود.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت معتقد است در چنین مواردی باید با مردم صادقانه سخن گفت و مسئولیت تصمیمات را به روشنی پذیرفت، نه اینکه آن را به گردن دیگران انداخت.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین کنسرتی همراستا با افزایش انسجام اجتماعی و امید ملی بود و بر همین اساس دولت صد درصد موافق برگزاری چنین رویدادی بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: هنر، زبان مشترک مردم ایران است و می‌تواند پل‌های همدلی و انسجام را در جامعه مستحکم‌تر کند. دولت همچنان بر حمایت از رویداد‌هایی که نشاط اجتماعی و سرمایه ملی را تقویت می‌کنند پایبند است و تلاش خواهد کرد تا موانع موجود برای برگزاری چنین برنامه‌هایی در آینده برطرف شود.