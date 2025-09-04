باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از امروز به میزبانی انگلیس و در بندر لیورپول آغاز شد. تیم ایران در روز نخست، سه نماینده دارد.

علی حبیبی‌نژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به‌عنوان نخستین نماینده ایران روی رینگ رفت و در مبارزه‌ای برتر، استلیوس از یونان را شکست داد تا با شروعی خوب راهی مرحله بعدی شود.

سپس سینا حسن‌پور بوکسور جوان ایران، در وزن ۷۰ کیلوگرم در گام نخست به مصاف بایکو از کوزوو رفت و با ارائه مبارزه‌ای ضعیف نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

از ساعاتی دیگر، میثم قشلاقی بوکسور باتجربه ایران و دارنده مدال نقره آسیا، در وزن ۸۰ کیلوگرم با عامر کوچی از آلبانی مبارزه خواهد کرد.

تیم ملی بوکس ایران با هفت ورزشکار و هدایت همایون امیری در این مسابقات حضور یافته است.