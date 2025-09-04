باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سرهنگ پاسدار رضا طریفی، مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان حضور گسترده مقامات استانی و نظامی در این رویداد را نشانهای از اهمیت این طرح ملی دانست.
او افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته و بر اساس ابلاغیات چند ماه اخیر، برای اجرای سومین دوره مسابقات مهارتی سربازان به بهترین نحو آماده شدیم. تفاوت عمده این دوره با دو سال گذشته، اجرای آن به صورت منطقهای در هفت منطقه کشور است که ما در منطقه ششم، میزبان چهار استان بودیم.
سرهنگ طریفی به همکاریهای گسترده با سازمانها و ادارات مختلف اشاره کرد و افزود: تعاملات بسیار سازندهای با اداره کل فنی و حرفهای، اداره ورزش و جوانان، جمعیت هلال احمر و سایر نهادهای یاریرسان داشتیم که به ورود موفقیتآمیز ما به بخش اجرا کمک شایانی کرد. پذیرش شرکتکنندگان از عصر دیروز آغاز شد و پس از سازماندهی، امروز صبح و پس از مراسم افتتاحیه، بر اساس رشتههای اعلامشده، به محل مسابقات اعزام شدند.
استانداردهای بالای اجرایی و زیرساختهای مهارتآموزی
او با تأکید بر کیفیت بالای برگزاری مسابقات، یادآور شد: با هدف بهرهبرداری حداکثری از امکانات موجود و ارتقاء سطح کیفی مسابقات، هم از لحاظ انتخاب مربیان و داوران خبره و هم از نظر تجهیزات، بهترین مراکز موجود از اداره کل فنی و حرفهای و همچنین از سطح سپاه استان را انتخاب کردیم. مسابقات در چند نقطه مختلف برگزار شد و نهایتاً تا حدود ساعت دو و نیم تا سه بعدازظهر به پایان رسید.
او در ادامه افزود: جلسه جمعبندی با حضور آقای نیسی، معاون آموزش اداره کل فنی و حرفهای و سردار صابری برگزار شد و نفرات منتخب برای مراحل بعدی تعیین شدند که نتایج آن در ادامه اعلام خواهد شد.
مسئول معاونت نیروی انسانی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، هدف اصلی این مسابقات را «کشف استعدادها» عنوان کرد و گفت: مسابقات مهارتی، فرصتی بیبدیل است تا عزیزان سرباز، آنچه را که در دورههای مهارتی آموزش دیدهاند، به عرصه ظهور برسانند. قطعاً در این رقابت، استعدادهایی را کشف خواهیم کرد که توانمندیهای قابل ملاحظهای را بر اساس دانش و اندوختههایشان به نمایش گذاشتهاند.
سرهنگ طریفی در پایان سخنان خود، بر لزوم حمایت ویژه از این نفرات منتخب تأکید کرد و افزود: حتماً در آینده تلاش خواهیم کرد که نسبت به این عزیزان توجه ویژه داشته باشیم و حمایت کافی را برای رسیدن به اهدافشان صورت دهیم.
این دوره از مسابقات با حضور پرشور سربازان منتخب از استانهای لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و همچنین سربازان میهمان از خوزستان، به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای مهارتی برگزار گردید.