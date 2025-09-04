سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت،برخورد دو دستگاه خودرو در عظیمیه،یک مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی سمیعی گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، از برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو (پیکان وانت - مزدا وانت) در عظیمیه،نبش پاسداران شرقی،مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۱۰۷ و ۱۱۲ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی پیکان وانت در اثر برخورد رخ به رخ با خودروی مزدا وانت ،منجر به مصدوم و محبوس شدن هدایت کننده خودرو پیکان وانت (مذکر حدودا ۳۰ ساله)شد که با تلاش آتش نشانان فرد از داخل خودرو خارج، تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

وی بیان کرد:برای امداد رسانی به این حادثه هفت نفر نیروی عملیاتی به انضمام سه دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، برخورد خودرو
تبادل نظر
