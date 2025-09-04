وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در یک سال گذشته بیش از ۴.۲ درصد به ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های غیرآبی کشور اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) "عباس علی آبادی" وزیر نیرو، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در جریان سفر کاری به جنوب‌شرق استان تهران با بیان اینکه طی یک سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه تولید و مدیریت مصرف برق انجام شد که ناترازی موجود را تا حدی کاهش داده است، گفت:با آغاز فصل پاییز و کاهش نسبی دما، ناترازی و خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید.

وی ادامه داد: ظرفیتی معادل کل ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در ۳۰ سال‌های گذشته، به ظرفیت برق خورشیدی کشور افزوده شد و از سوی دیگر، با اقدامات مدیریت مصرف، میزان کمبود تأمین برق نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافت؛ به‌طوری که مجموع کمبود تأمین برق از ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات به ۱۴ هزار و ۷۴۵ مگاوات کاهش پیدا کرده است.

وزیر نیرو همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه خاموشی‌های برق چه زمانی پایان می‌یابد، گفت:با آغاز فصل پاییز و کاهش نسبی دما، ناترازی و خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید.

