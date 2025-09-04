باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حال که حملات رژیم اسرائیل به شهر غزه ادامه دارد، پاپ لئو چهاردهم با «اسحاق هرتزوگ» رئیس این رژیم دیدار کرد.

به گفته واتیکان، پاپ لئو در این دیدار درباره «وضعیت غم‌انگیز غزه» صحبت کرده و خواستار آتش‌بس دائمی در این باریکه شده است.

در این بیانیه آمده است که پاپ همچنین بر حمایت واتیکان از راه حل دو کشوری برای پایان دادن به وضعیت موجود تاکید کرد.

ماتئو برونی، سخنگوی واتیکان تاکید کرده است که هرتزوگ درخواست این دیدار را داده است. او روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «رویه واتیکان این است که درخواست‌های ملاقات مقامات با پاپ را بپذیرد؛ اما این رویه نیست که از آنها دعوت کند.»

واتیکان عکس‌هایی از این دو نفر را در حال احوالپرسی با یکدیگر در کاخ واتیکان منتشر کرد. در یکی از تصاویر، این دو در کنار هم ایستاده‌اند و هیچ‌کدام لبخند نمی‌زنند.

لئو که در ماه مه توسط کاردینال‌های جهان به عنوان جانشین پاپ فرانسیس انتخاب شد، تا کنون هنگام صحبت در مورد حملات رژیم اسرائیل، لحن محتاطانه‌تری نسبت به فرانسیس داشته است. فرانسیس که به مدت ۱۲ سال رهبری کلیسای کاتولیک را بر عهده داشت، حتی در یک مورد پیشنهاد داده بود که ماهیت جنگ غزه و احتمال وقوع نسل‌کشی در این باریکه بررسی شود. اقدامی که انتقاد شدید مقامات صهیونیست را برانگیخت. با این حال، لئو اخیراً درخواست‌های خود را برای توقف جنگ در غزه افزایش داده است.

منبع: رویترز/ الجزیره