باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، احمد دنیامالی وزیر ورزش جوانان در جمع کاروان ورزشکاران ناشنوای ایران اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در جمع ورزشکاران ناشنوا حضور دارم و هدف ما این است که برنامه‌ای تدارک ببینیم که حضور موفقی در المپیک توکیو داشته باشیم. قهرمانی کاروان ناشنوایان در بازی‌های آسیایی برای وزارت ورزش و کشور بسیار ارزشمند بود و امیدوارم که کاروان ما مثل ادوار گذشته بتواند در المپیک توکیو نیز موفق عمل کند.

وی افزود: برای من یک ورزشکاران ناشنوا و معلول با دیگر ورزشکاران متفاوت است، ولی این تفاوت برعکس است و برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. باید از نگاه معرفتی به این ورزشکاران نگاه کنیم و آنها را بالای سر بگذاریم. یکی از باور‌هایی که دارم این است که ورزشکاران ناشنوا ظرفیت بالایی دارند و برای اینکه این ظرفیت در قاره و دنیا متبلور شود باید حمایت و کمک کنیم. هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم که شرایط فدراسیون ناشنوایان و ملی‌پوشان از هر لحاظ بهتر شود، به ویژه در بحث معیشتی و شغلی هدف و وظیفه دولت این است که به نحو احسن حمایت را داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: با وزیر راه صحبت کرده‌ایم که یک تعداد زمین برای قهرمانان ما اختصاص دهند و قرار است که لیست افراد را تحویل دهیم. راجع به ترمیم زمین چمن مجموعه ورزشی ناشنوایان نیز هماهنگی با رئیس فدراسیون فوتبال خواهیم داشت که یکی از زمین‌های فدراسیون را برای تمرینات در اختیار تیم فوتبال ناشنوایان قرار دهند.

دنیامالی خاطرنشان کرد: همه هدف ما این است که در المپیک ۲۰۲۵ نام ایران را پرآوازه کنیم و همه باید تلاش کنند که در ژاپن کاروان کشورمان افتخارآفرین باشد. همیشه کاروان ناشنوایان ایران بهترین نتایج را در رویداد‌های مهم گرفته است.

وی با اشاره به بحث پرداخت پاداش‌ها به ورزشکاران ناشنوا گفت: درباره پرداخت پاداش بازی‌های آسیایی برنامه‌ریزی می‌کنیم که قبل از اعزام کاروان به ژاپن، ملی‌پوشان پاداش خود را دریافت کنند. ورزشکاران ناشنوا سخت‌کوشی را بازتعریف کرده‌اند و قدردان این صلابت هستیم و ان‌شاءالله خبر‌های خوبی از توکیو داشته باشیم.

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: دنبال این هستیم که یک اسپانسر بسیار قوی برای فدراسیون ناشنوایان پیدا کنیم تا برخی از هزینه‌های فدراسیون و رشته‌های زیرمجموعه را متقبل شود. دستور دادیم که برای سال ۱۴۰۴ بودجه فدراسیون ناشنوایان بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. هدف ما این است که کاروان ناشنوایان ایران شیک و بدون نقص به مسابقات اعزام شود.