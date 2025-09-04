باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی امروز (پنجشنبه) در جلسه نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی جلسات پنجشنبههای نظارتی، نقد و ارائه نظر با رویکرد نقادانه است، ادامه داد: اقدامات، تلاشها و فعالیتهای مجموعه رگولاتوری زمانی مؤثر است که مردم آن را لمس کرده و اثر مثبت آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. اگر چنین احساسی وجود نداشته باشد، به معنی آن است که در فرایند اقدامات انجامشده اشکالی وجود دارد که باید بررسی و بازنگری شود.
اختلالهای پس از جنگ برطرف شود
وی افزود: در پی جنگ و شرایط پس از آن و همچنین پارهای از اختلالها، کیفیت سرویسهای تلفن همراه و اینترنت سیار تحت تأثیر قرار گرفته است که باید برای برطرف کردن آن تدابیر لازم انجام شود.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، اهمیت توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری بیش از پیش است و باید اجرای آن بهصورت جدیتر پیگیری شود.
هاشمی با تأکید بر پاسخگویی درست و دقیق به شکایات کاربران گفت: در حال حاضر ظرفیت خوبی برای پاسخگویی رگولاتوری در شبکههای اجتماعی ایجاد شده است، اما این موضوع باید با ایجاد داشبورد عمومی و ارائه وضعیت کیفیت شبکه بهصورت شفاف تقویت شود تا همه دستاندرکاران ارائه سرویس به مردم در برابر عملکرد خود پاسخگو شوند.
وی خاطرنشان کرد: با پیشرفت فناوری و تغییرات آن، باید تنظیمگری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت متمرکز انجام شود و در این مسیر از تجربه سایر کشورها نیز استفاده شود.
تشکیل کارگروه ویژه کیفیت شبکه
حمید فتاحی، قائممقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ابتدای این جلسه، گزارشی از برنامهها و پروژههای در دست اجرا از جمله توسعه فیبر نوری با رویکرد اتصال کاربران، بازآرایی نامبرینگ، ساماندهی کدهای خدماتی، رگولاتوری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدوین مقررات مرتبط با اپراتورهای هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ارائه کرد.
وی همچنین به پیگیری موضوع کیفیت شبکه در قالب برگزاری جلسات منظم «کارگروه ویژه کیفیت شبکه»، احصای چالشهای این حوزه و برنامهریزی برای رفع آن در قالب اقدامات درونسازمانی و برونسازمانی اشاره کرد.
در این جلسه که با هدف ارزیابی دقیقتر برنامهها و اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز نظرها و پرسشهای خود را مطرح کردند و پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد این مجموعه ارائه دادند.
سلسلهنشستهای «پنجشنبههای نظارتی» بهصورت مستمر هر هفته برگزار میشود و در آن عملکرد مجموعههای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی و تیم تخصصی او بررسی و کارشناسی میشود.