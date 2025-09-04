شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از فرسودگی آسفالت در روستای مله کبود از توابع شهرستان کرمانشاه ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آسفالت به عنوان یکی از اجزای حیاتی زیرساخت شهری است که نقشی کلیدی در زیباسازی شهرها وروستاهای شهری ایفا میکند. اما در برخی از نقاط کشور این معضل رعایت نشده و شهروندان را با مشکلاتی روبهرو کرده است. به گفته شهروندخبرنگار ما سالها است که اهالی روستای مله کبود از بخش گهواره توابع شهرستان دالاهو فرسودگی آسفالت، چالهها، ناهمواریهای سطح معابر و نبود زیر ساخت مناسب گلایهمند هستند.
وی با ارسال فیلمی از انتظار طولانی مدت خود برای مرمت و نوسازی آسفالت این روستا سخن گفت و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
