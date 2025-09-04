باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد صادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز دو طرح زیست محیطی پالایشگاه اصفهان را به بهرهبرداری رساندیم که یکی از آنها طرح تصفیه هیدروژنی نفت سفید یا کشتی پالایشگاه اصفهان و طرح انتقال آب از دریا به پالایشگاه اصفهان به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: این دو طرح هم کیفیت فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه اصفهان را افزایش میدهد و هم پایداری تولید پالایشگاه را به دنبال دارد.
او بیان کرد: تقریباً میزان سرمایهگذاری پالایشگاه در این طرحها بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار است که امیدواریم به مرور طرحهای پالایشگاه اصفهان چه در حوزه سازی فرآوردههای نفتی و البته طرحهای زیرساختی به بهرهبرداری برسند.
معاون وزیر نفت توضیح داد: اما در بحث ناترازی سوخت، کشور چند سالی است که از صادرکننده فرآوردههای نفتی دوباره تبدیل به واردکننده شده است. ما برای اینکه بتوانیم بر ناترازی فائق بیاییم، باید افزایش تولیدات کیفی داشته باشیم و به موازات مدیریت مصرف، شکاف بین تولید و مصرف را به حداقل برسانیم.
او بیان کرد: در یک سال گذشته، از دولت چهاردهم گذشته، ما در حوزه تولید با افزایش خوراک پالایشگاههای موجود و راهاندازی برخی واحدهای کیفیسازی در پالایشگاههای موجود، تقریباً ۵ میلیون لیتر در بخش بنزین روزانه و ۵ میلیون لیتر گازوئیل روزانه به تولیدات کشور اضافه شده است.
وی تصریح کرد: به موازات این، طرحهای پالایشی متعددی هم در دست اجراست که انشاءالله قرار است به بهرهبرداری برسند. ما ظرف ماههای آتی قرار هست دو پالایشگاه جدید را وارد مدار تولید کنیم که عبارت است از پالایشگاه ۶۰ هزار بشکهای در سیراف و پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکهای در بندرعباس
وی افزود: البته طرحهای کیفیسازی فرآوردههای نفتی در پالایشگاههای موجود، مانند طرح DHD شیراز یا طرح بنزینسازی افزایش کیفیت بنزین پالایشگاه تهران (CCRC) هم ظرف ماههای پیش رو انشاءالله به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامه داد: در حوزه تولید که در واقع اشاره کردم، این میزان فرآورده تولیدی قاعدتاً باید با استفاده از زیرساختهای انتقال، اعم از خطوط لوله، منتقل و ذخیرهسازی شود. در گستره کشور ما، در حوزه انتقال برای اینکه بتوانیم تولیدات کشور را که عمدتاً در نیمه جنوبی کشور هست به بخشهای مصرفکننده که در شمال کشور هستند، برسانیم، در یک سال گذشته مجموعهای از خطوط لوله را به بهرهبرداری رساندهایم.
وی افزود: هفته گذشته، با حضور رئیس جمهور ، ما ۸۰۰ کیلومتر خط انتقال فرآوردههای نفتی و نفت خام از جنوب کشور به شمال کشور، شامل خط تولید انتقال فرآورده نفت خام سبز آب شازند، را با مجموعه سرمایهگذاری ۷۰۰ و تقریباً ۴۰ میلیون یورو به بهرهبرداری رساندیم.
او یادآور شد: از ابتدای دولت هم مجموعهای از خطوط علاوه بر این خطهایی که اشاره کردم، به بهرهبرداری رسیدهاند. اما در بخش مصرف، گرچه حوزه مصرف مسئول و متولی آن مستقیماً وزارت نفت نیست و دستگاه متولی مصرف باید اقدامات بهینهسازی انجام دهد، اما ما منفعل برخورد نکردهایم و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دادهایم.
وی افزود : همکاران در بخشهای مختلف شرکت ملی پالایشگاه وزارت نفت، طرحهای نوسازی ناوگان را که چند سالی بود متوقف شده بود، مجدداً با استفاده از ظرفیت اوراق صرفهجویی چه در بخش برقیسازی ناوگان موتورسیکلت فرسوده و چه در بخش نوسازی ناوگان عمومی شروع کردهاند که به مرور انشاءالله این طرحها عملیاتی میشوند.
وی اظهار کرد: ما قرار هست برای اولین بار از پشتوانه اوراق صرفهجویی نفت و گاز استفاده کنیم برای طرحهای نوسازی. در کنار آن، طرحهای متنوعسازی مصرف سوخت به خصوص استفاده از CNG در سبد سوخت کشور هم در حال اجراست.
۴۰ میلیون دلار مطالبات معوق کارگاههای تبدیل پرداخت شد
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی افزود: تقریباً یکی دو سالی بود که به خاطر عدم پرداخت مطالبات کارگاههای تبدیل، این طرح متوقف شده بود، اما ما با استفاده از انتشار اوراق صرفهجویی، قریب به ۴۰ میلیون دلار مطالبات معوق کارگاههای تبدیل را پرداخت کردیم و ظرف همین هفتههای گذشته، طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی به سیانجیسوز را شروع کردیم که اطلاعرسانیاش هم انجام شده است.
وی تاکید کرد: در حوزه مصرف، یک مقولهای که به هر حال به خاطر اختلاف قیمتی با آن گریبانگیر هستیم، بحث قاچاق سوخت است که هم مورد توجه جدی و ویژه دولت و شخص آقای رئیسجمهور بوده است. ما با همکاری دستگاههای مختلف، به خصوص دستگاه قضا و دستگاه امنیتی، اقدامات لازم را انجام دادهایم.
وی اظهار کرد: در حوزه نفت گاز، ما سالانه در بخش غیر نیروگاهی افزایش مصرف تقریباً ۴ تا ۵ درصدی داشتیم، اما امسال این روند معکوس شد و کاهش داشتیم. بله، ما تقریباً میانگین ۴ تا ۵ درصد کاهش مصرف نفت و گاز داشتیم که بخش عمدهای از این کاهش مصرف به خاطر اقدامات بود که در حوزه مقابله با قاچاق انجام شد.
وی اظهار کرد: به عنوان نمونه، در بخش حمل و نقل با بهرهگیری از روشهای هوشمندسازی و علم داده، ما یک بخش قابل توجهی از بارنامهها و باربرگهای سوری که صادر میشد برای اختصاص سهمیه ناوگان حمل و نقل را شناسایی کردیم و با دفاتر صدور این باربرگها برخورد صورت گرفته و مدام این کار در حال انجام است.
وی تصریح کرد: این مجموعه اقدام روز که تا الان صورت گرفته در حوزه تولید و مصرف، منتها مسیر پیش روی صنعت پالایشگاه همچنان ادامه دارد.
عظیمی فر با بیان اینکه مسیر سخت و دشواری است گفت: قاعدتاً استمرار افزایش تولید نیازمند تأمین منابع مالی و حل و فصل چالشهای پیش روی اجرای پروژههاست که مستلزم این است که تمامی دستگاهها و ذینفعان مشارکت کنند. این مشارکت میتواند صنعت پالایش را به روند رو به توسعهاش ادامه دهد.