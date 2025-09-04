باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که روسیه و اوکراین هنوز برای انعقاد توافق صلح آماده نیستند. او موضع خود را در قبال هرگونه توافق صلح احتمالی بین دو طرف، هم‌زمان واقع‌بینانه و خوش‌بینانه توصیف کرد.

این اظهارات در جریان مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس نیوز در روز چهارشنبه و در واکنش به توافق صلح احتمالی بین روسیه و اوکراین بیان شد. رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه بر تعهد کامل خود به مسئله دستیابی به توافق صلح بین روسیه و اوکراین تأکید کرد.

او توضیح داد که از نزدیک پیگیر این موضوع است که سران دو کشور (روسیه و اوکراین) چگونه با نقطه عطف در مذاکرات برخورد می‌کنند.

در ۲۳ ژوئیه گذشته، استانبول میزبان سومین دور مذاکرات مستقیم بین اوکراین و روسیه بود. پیش از آن نیز در ماه‌های مه و ژوئن گذشته، دو دور مذاکره برگزار شده بود که به توافقاتی برای آزادی هزاران اسیر از هر دو طرف منجر شد.

ترامپ در ادامه گفت: من پیگیر هستم، می‌بینم و با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین درباره توافق صلح صحبت می‌کنم. اتفاقی خواهد افتاد، اما آنها هنوز آماده نیستند. با این حال، چیزی رخ خواهد داد. ما آن را انجام خواهیم داد.

در ۱۵ اوت گذشته، ترامپ و پوتین حدود سه ساعت در آلاسکا با یکدیگر دیدار و راه‌هایی برای آتش‌بس بین روسیه و اوکراین و همچنین روابط دوجانبه را بررسی کردند. او همچنین در ۱۸ همان ماه در کاخ سفید با زلنسکی و تعدادی از رهبران اروپایی گفت‌و‌گو کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که رویکرد دیپلماتیک او در قبال کشور‌های در حال جنگ، مانند روسیه و اوکراین، بر گرد هم آوردن سران و میانجی‌گری برای یک توافق صلح تحت نظارت خودش است و تأکید کرد که این رویکرد به صبر نیاز دارد.

منبع: آناتولی