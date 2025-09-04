باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر علی عبداللهی در پیامی به مناسبت فرا رسیدن میلاد مسعود پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) و آغاز هفته وحدت در خصوص آمادگی نیرو‌های مسلح به ملت اطمینان خاطر داد.

در پیام سرلشکر عبداللهی آمده است: فرا رسیدن هفته وحدت که با نام مبارک پیامبر اعظم (ص) پیوند خورده، فرصتی است تا با تأمل در آموزه‌های نورانی آن حضرت وحدت و همبستگی را بیش از پیش در کشور عزیز ایران و امت اسلامی تقویت کنیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء می‌افزاید: اتحاد مقدسی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با هوشیاری و هوشمندی ملت قهرمان و منسجم ایران همچون دوران دفاع مقدس ۸ ساله و توطئه‌های مختلف بر علیه کشور رقم خورد، نه تنها دشمن صهیونیستی و آمریکا را در پیگیری اهداف خصمانه خود، علیه کشور ناکام گذاشت، که جلوه‌ای زیبا و ماندگار از همبستگی ملی ایرانیان را به جهانیان نشان داد.

سرلشکر عبداللهی تأکید کرده است: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأسی از آموزه‌های الهام بخش و وحدت آفرین قرآن و اسلام عزیز و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و بر اساس وظایف ذاتی خود همواره در آمادگی کامل برای حفاظت از کیان کشور، امنیت ملی و دستاورد‌های انقلاب اسلامی به سر می‌برند و نسبت به قبل از جنگ تحمیلی اخیر آماده‌تر و از دستاورد‌های بالاتر و بیشتری برخوردار هستند. ملت عزیز ایران نباید هیچگونه نگرانی نسبت به آینده داشته باشند. دشمن با جنگ روانی و رسانه‌ای در صدد است فضای کشور را ملتهب کند، در حالیکه خود در عرصه‌های مختلف دچار مشکلات فراوانی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی است.