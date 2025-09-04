رئیس اداره ورزش و جوانان استان تهران از دستور وزیر ورزش و جوانان برای برگزاری مسابقات المپیاد استعدادهای برتر در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علی جوادی رئیس اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با حضور در مسابقات المپیاد نجات غریق که توسط هیئت استان  نجات غریق و غواصی به میزبانی شهرستان شهریار در بخش پسران برگزار شد، گفت: استان تهران روز‌های پرشور و پرشکوهی در بخش المپیادی‌ها دارد. من از سالن تیراندازی بعثت در جنوب شرق تهران آمده‌ام و صبح نیز در سرخه حصار مسابقات المپیاد دواتلون برگزار شد و مثل مسابقات غریق نجات آن مسابقات نیز پرشور برگزار شد.

او ادامه داد: ورزش استان تهران بسیار پرفعالیت است و ما برای آینده سازی و پشتوانه سازی تیم‌های ملی در همه رشته‌ها برنامه داریم و برای این کار نیاز به توسعه زیرساخت‌ها داریم. ما سالن تیراندازی بعثت را برای برگزاری مسابقات المپیاد آماده کردیم و برکات برگزاری المپیاد‌ها توسعه زیرساخت‌ها است.

جوادی بیان کرد: ۲ روز پیش نیز مسابقات المپیاد‌های برتر در مجموعه آبی بعثت در بخش شنا، شیرجه و واترپلو برگزار شد و از همه همکاران برای تلاش درخصوص برگزاری این مسابقات تشکر می‌کنم.

رئیس اداره ورزش و جوانان استان تهران خاطرنشان کرد: دیروز  با دستور دنیامالی وزیر ورزش و جوانان بخشنامه مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر در سطح کشور به دست ما رسید و این مسابقات در سطح کشور هم برگزار خواهد شد و بابت این موضوع یک شور و هیجان در سطح کشور به وجود خواهد آمد همچنین مشخص شد که ما میزبان چه مسابقاتی هستیم.

