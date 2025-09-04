شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از جولان سگ های ولگرد در منطقه رواسان شهرستان تبریز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که جولان سگهای ولگرد در منطقه رواسان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی ساکنان این منطقه را رنجیده خاطر کرده و افزایش تعداد آنها موجب نگرانی ساکنان این منطقه شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و خسته نباشید لطفا در مورد جولان سگهای ولگرد در منطقه رواسان واقع در منطقه ۷ شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی گزارشی تهیه کنید. تعدادشان به شدت افزایش یافته و شبها سر و صدای زیاد و مهیبی ایجاد میکنند. لطفا پیگیری کنید. با تشکر
