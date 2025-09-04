شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از جولان سگ های ولگرد در منطقه رواسان شهرستان تبریز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که جولان سگ‌های ولگرد در منطقه رواسان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی ساکنان این منطقه را رنجیده خاطر کرده و افزایش تعداد آنها موجب نگرانی ساکنان این منطقه شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و خسته نباشید لطفا در مورد جولان سگ‌های ولگرد در منطقه رواسان واقع در منطقه ۷ شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی گزارشی تهیه کنید. تعدادشان به شدت افزایش یافته و شب‌ها سر و صدای زیاد و مهیبی ایجاد می‌کنند. لطفا پیگیری کنید. با تشکر

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: سگ های ولگرد ، سوژه خبری ، معضلات شهری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی
جولان سگ‌های ولگرد نگرانی دانش آموزان محله کوجووار تبریز شد + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
مشکلات برخی از معابر لردگان از زبان شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار البرز؛
کمبود امکانات رفاهی صدای اهالی شهرستان فردیس را درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست زنان روستایی برای کاهش سن بازنشستگی بیمه
اختلال در سامانه انتخاب رشته داوطلبان کنکور را به دردسر انداخت
آخرین اخبار
درخواست زنان روستایی برای کاهش سن بازنشستگی بیمه
اختلال در سامانه انتخاب رشته داوطلبان کنکور را به دردسر انداخت
ماجرای تاخیر در واریز کالابرگ چیست؟
بسته شدن سایت تسهیلات بانکی سربازان را به دردسر انداخت
نگرانی دانشجویان از افزایش ۲ برابری شهریه متغیر دانشگاه پیام نور