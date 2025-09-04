باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در اظهاراتی درباره وضعیت مصرف انرژی ماینرها در کشور گفت: برآوردهای امسال تابستان همکاران ما نشان میدهد که در زمان قطع اینترنت در دوره جنگ ۱۲ روزه، میزان مصرف ماینرها بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات بوده است.
وی افزود: سهم این مصرف از کل انرژی تحویلی و تولیدی ما حدود ۴ تا ۵ درصد است و از کل ناترازی انرژی، ماینرهای غیرمجاز ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی را به خود اختصاص دادهاند.
این مقام مسئول با اشاره به تعاملات مثبت بین دستگاههای مختلف برای شناسایی، توقیف و جمعآوری ماینرها، ابراز امیدواری کرد که با اجرای ساز و کارهای مناسب برای جرمانگاری و تعیین جرایم بازدارنده، شاهد کاهش و قانونمند شدن استخراج رمز ارز در کشور باشیم.