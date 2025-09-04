معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی برق مربوط به ماینر‌های غیرمجاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در اظهاراتی درباره وضعیت مصرف انرژی ماینر‌ها در کشور گفت: برآورد‌های امسال تابستان همکاران ما نشان می‌دهد که در زمان قطع اینترنت در دوره جنگ ۱۲ روزه، میزان مصرف ماینر‌ها بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات بوده است.

وی افزود: سهم این مصرف از کل انرژی تحویلی و تولیدی ما حدود ۴ تا ۵ درصد است و از کل ناترازی انرژی، ماینر‌های غیرمجاز ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی را به خود اختصاص داده‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به تعاملات مثبت بین دستگاه‌های مختلف برای شناسایی، توقیف و جمع‌آوری ماینرها، ابراز امیدواری کرد که با اجرای ساز و کار‌های مناسب برای جرم‌انگاری و تعیین جرایم بازدارنده، شاهد کاهش و قانونمند شدن استخراج رمز ارز در کشور باشیم.

برچسب ها: ماینر غیرمجاز ، شناسایی ماینر
خبرهای مرتبط
برق خانه حتی در زمان قطع برق، خاموش نمی‌شود
کشف ۲۶ دستگاه ماینر قاچاق در ۲ نقطه از شهرستان جویبار
کشف و ضبط ۶۳ مزرعه غیرمجاز با ۱۲۰۰ ماینر در استان تهران+ فیلم
۲۶ ماینر غیرمجاز در جویبار خاموش شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
آخرین اخبار
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد/
اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی به کم‌درآمدها
هم‌اندیشی ایران و ژاپن در حوزه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد
برق خانه حتی در زمان قطع برق، خاموش نمی‌شود
چک A ایرباس A319 جمهوری اسلامی ایران؛ آماده‌سازی برای بازگشت به ناوگان
لاستیک دست دوم یا نو؛ اتحادیه فروشندگان سقف شفافیت را اعلام کرد
اخذ بیش از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج؛ بی توجهی بانک‌ها به قانون!