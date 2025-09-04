باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتههای گذشته، نگاهها به سمت پرسپولیس به گونهای تغییر کرده و هر حرکت این باشگاه زیر ذرهبین است. تا همین اواخر گلایه میشد، چرا باشگاه در بازار بازیکن منفعل است و دست روی دست گذاشته، اما حالا که بازیکنانی جذب شدهاند، موجی از انتقاد و خشم به راه افتاده است. سکوت در خریدها نادرست بود و شتاب در جذب بازیکنان هم حالا مورد انتقاد است.
جذب بازیکنانی مانند فخریان که میتواند سرمایهای برای سالهای بعد باشد یا آوردن چهرهای مثل بیفوما، منطقی به نظر میرسد. با این حال، منتقدان این اقدامات را زیر سئوال میبرند. پرسش اساسی اینجاست؛ اگر همین بازیکنان به سمت تیمهایی، چون سپاهان، استقلال یا تراکتور رفته بودند، واکنشها چطور میبود؟ آیا همان صداهایی که امروز فریاد اعتراض سر دادهاند، آن زمان سکوت نمیکردند و حتی باشگاه خود را بابت چنین خریدهایی تحسین نمیکردند؟
البته باید بگوییم روند نقلوانتقالات اشکلاتی نیز داشت و بهتر بود جای جذب چند وینگر، ضعف در میانه میدان، دفاع وسط و دفاع کناری هم برطرف میشد.
از سوی دیگر، تناقض در رفتار برخی هواداران و کارشناسان دیده میشود. کسانی که تا همین چند روز قبل اصرار داشتند باشگاه باید هرچه زودتر مهاجمی شاخص و پرهزینه جذب کند، امروز ناگهان تغییر موضع داده و از اینکه برخی بازیکنان بدون نظر مستقیم سرمربی انتخاب شدهاند، خشمگیناند؛ البته که باید بازیکنان در لیگ ایران با نظر سرمربی انتخاب شوند، اما پرسپولیس مدت زیادی بدون سرمربی بود؛ آنهم در اوج نقلوانتقالات. این تضاد نشان میدهد انتقادها بیش از آنکه ریشه فنی داشته باشد، بیشتر جنبه هیجانی و مقطعی پیدا کرده است.
پرسپولیس با توجه به جایگاه و انتظارات هواداران همیشه در کانون توجه قرار دارد. موفقیت یا ناکامی، سکوت یا فعالیت در بازار نقلوانتقالات، هر کدام به نوعی سوژهای برای بحث و جدل میشود. در این میان، شاید لازم باشد به این نکته توجه شود که ساختن تیمی رقابتی و آیندهدار تنها با خریدهای بزرگ و تبلیغاتی ممکن نیست. ترکیب جوانان با تجربهها، و نگاه به آینده همراه با تامین نیازهای فعلی تیم، همان مسیری است که هر باشگاه حرفهای دنبال میکند.
در نهایت، پرسپولیس با نفراتی که جذب کرده، چه موافقان بپسندند و چه مخالفان، قدم در راهی گذاشته که میتواند آیندهای تیم را رقم بزند. اگر قرار است قضاوتی صورت بگیرد، باید آن را به زمین مسابقه و نتایج واقعی سپرد، نه به جوّ هیجانی فضای بیرون.
با این حال باید گفت برخی اقدامات مسئولان باشگاه پرسپولیس در روند نقلوانتقالات و شفافسازی دیرهنگام، مسبب برخی از این حواشی بوده است.
منبع: ایرنا