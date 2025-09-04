حسینی گفت: تاکنون چهار هزار توانخواه طی آزمون اخیر که برای نخستین بار پس از ۱۲ سال برنامه ریزی شده بود استخدام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور روز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان برخوار در فرمانداری این شهرستان افزود: اجرای کامل قانون حمایت از معلولان و ایجاد فرصتهای شغلی برای این گروه، به ۷۰ همت اعتبار نیاز دارد.
وی افزود: بودجه سازمان بهزیستی با ۵۶ درصد افزایش به ۲.۱ درصد بودجه عمومی کشور رسیده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از تحویل ۲۱۰ هزار واحد مسکونی به معلولان خبر داد و افزود: با هدف افزایش حمایتها از توانخواهان، عملیات احداث ۱۴۰ هزار واحد دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: با هدف کنترل آسیبهای اجتماعی بودجه ۵۰ میلیارد تومانی به اورژانس اجتماعی اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با مشارکت نیروی انتظامی، طی ۲ سال اخیر ۲ میلیون مداخله حرفهای انجام داده است.
حسینی افزود: برنامههای توانبخشی، اشتغالزایی، غربالگری، استعدادیابی و هدایت تحصیلی به طور مستمر از سوی سازمان برای جامعه هدف اجرا میشود.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: توجه به نیازهای سالمندان با رویکرد محله محوری و توسعه خدمات عمومی نیز در دستور کار برنامههای امسال قرار گرفته است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز در این نشست بر ضرورت شتاب بخشی پروژههای این سازمان برای رفع نیاز جامعه هدف تاکید کرد و درباره پیامدهای تاخیر در رفع نیازهای جامعه هدف این سازمان هشدار داد.
سمیه کریمی افزود: تعهدات بهزیستی برای طرحهای مسکن معلولان با ارائه مستندات پیشرفت فیزیکی پروژهها امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: جزییات تکمیلی در اختیار گذاشتن تجهیزات پزشکی از جمله ویلچر برای توانخواهان نیز به زودی اطلاع رسانی میشود و این خدمات به طور مستمر ادامه دارد.
رئیس سازمان بهزیستی: چهار هزار توانخواه استخدام شدند
رئیس اداره بهزیستی شهرستان برخوار نیز در این نشست گفت: حمایت از کودکان کار و خیابانی در اولویت برنامههای امسال است.
یاسر شیروی گفت: جمعیت پذیری و حاشیه نشینی شاخصهای اجتماعی شهرستان برخوار را تغییر داده که مدیریت این مساله مستلزم هم افزایی بیشتر است.
وی افزود: بیش از ۴۰۰ مددجوی بهزیستی این شهرستان فاقد مسکن و در تامین آن ناتوان هستند.
شیروی افزود: ۳۵۷ نفر از مددجویان بهزیستی این شهرستان نیز در انتظار دریافت حق پرستاری خانواده به سر میبرند.