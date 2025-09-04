تیم فوتبال ایران و تاجیکستان در دیدار آخر مرحله گروهی تورنمنت کافا به تساوی ۲-۲ رسیدند و تیم کشورمان با وجود یک بازی پرانتقاد راهی فینال کافا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - دیدار تیم‌های ملی ایران و تاجیکستان در سومین دیدار گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵ از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه آغاز شد.

ترکیب ایران:

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، محمدامین حزباوی، علی نعمتی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد قربانی، محمد محبی، مهدی محبی و شهریار مغانلو.

ترکیب تاجیکستان:

رستم یتیموف، منوچهر سفروف، وحدت هنانوف، زویر جوربائوف، تبرز اسلاموف، شروونی مبتشوئف، علیشر جلیلوف، پرویزجُن عمربائف، احسان پنشنبه، دالر امومنظروف، شهرام سامی‌اف .

گزارش بازی:

دقیقه ۵: نخستین موقعیت جدی ایران رخ داد و سامان قدوس در محوطه جریمه تاجیکستان تعادلش را از دست داد، اما داور ازبک این صحنه را پنالتی تشخیص نداد.

دقیقه ۱۳: پاس عالی قدوس برای مهدی محبی او را در مصاف تک به تک با دروازه بان تاجیکستان قرار داد، اما این دروازه بان با خروج به موقع اجازه شوت زدن به مهاجم ایران را نداد.

دقیقه ۲۴: فرار علی نعمتی از سمت چپ و کاتبک توپ به نقطه پنالتی محوطه جریمه تاجیکستان با ضربه نه چندان جالب شهریار مغانلو همراه شد اما واکنش خوب رستم یتیموف با کمک تیر دروازه توپ را دفع کرد. هر چند داور پس از مشخص شدن موقعیت اعلام آفساید نعمتی را کرد.

دقیقه ۲۹: ارسال کرنر نورافکن به محوطه جریمه تاجیکستان و در ادامه سرنگون شدن قربانی در محوطه جریمه تاجیک‌ها باعث شد تا بازیکنان ایران اعتقاد به پنالتی داشته باشند، اما داور ازبک بازهم اعلام پنالتی نکرد.

دقیقه ۳۸: ایران به گل اول رسید. اشتباه ویرانگر رستم یتیموف دروازه بان تاجیک ها که یک ارسال ساده از دستش در رفت و محمد مهدی محبی آنجا حاضر بود تا به راحتی دروازه تاجیکستان را باز کند.

نیمه نخست با پیروزی یک بر صفر ایران به پایان رسید.

در ابتدای نیمه دوم مهدی طارمی و رامین رضائیان به زمین آمدند.

دقیقه ۴۷: ایران به گل دوم رسید. روی یک ضد حمله سریع محمد محبی از سمت چپ به سمت دروازه تاجیک ها یورش برد و خودش با یک ضربه دروازه حریف را باز کرد.

دقیقه ۵۴: تاجیکستان یکی از گل‌ها را جبران کرد. ارسال توپ روی دروازه ایران و ضربه‌ای که در بین راه تغییر مسیر داد به سمت دروازه ایران رفت، اما نیازمند نتوانست توپ را مهار کند و بعد از برخورد توپ با تیر دروازه، نیازمند روی خط توپ را جمع کرد. در ابتدا داور این صحنه رو گل نگرفت، اما پس از مشورت با وی‌ای آر، اعلام کرد توپ از خط عبور کرده و بازی دو بر یک شد.

دقیقه ۷۴: مهدی طارمی در محوطه جریمه تاجیکستان صاحب توپ شد و با یک چرخش شوتزنی کرد که توپ پس از برخورد تا مدافع حریف به کرنر رفت.

دقیقه ۷۷: تاجیکستان گل دوم را هم زد. یک ارسال توپ روی تیر دوم دروازه ایران و تعلل مدافعان ایران به خصوص آغاسی و رضائیان باعث شد ژورابوئف با ضربه سر گل دوم را هم بزند و بازی مساوی شود.

تاجیکستان در ادامه چند حمله نصف و نیمه برای پیروزی در این دیدار روی دروازه ایران انجام داد و امیر قلعه نویی هم در دقایق پایانی یک مدافع به ترکیب اضافه کرد و کنعانی زادگان به زمین آمد.

در نهایت در روزی که شاگردان قلعه نویی به خصوص در نیمه دوم یک بازی بسیار ضعیف را انجام دادند، از دست کامبک تاجیکستان قسر در رفتند و با تساوی ۲-۲ در این مسابقه صدرنشین گروه شدند و به فینال رسیدند. تاجیکستان هم با چهار امتیاز حذف شد.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، تیم ملی تاجیکستان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بازیکنهای استقلال و پرسپولیس معذورند دعوت نشوند بهتراست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
قلعه نوعی شکر کند که نباخته تاجیکها نیمه دوم خیلی انتحاری بازی کردند البته اشتباه نیازمند باعث شد آنها پررو شوند الی همان تیمی هست به هندوستان باخته بود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
با قلعه نویی منتظر آبروریزی بزرگی تو جام جهانی باشید ، جلوی ضعیف ترین تیم ها تو جام جهانی ۱۰ یا ۱۲ تا گل میخوریم چه برسه تیم های بزرگ تا دیر نشده این سرباز صفر که بهش میگین ژنرال رو از تیم اخراج کنید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این گروهبان هم نیست ژنرال ژنرال می کنید
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
نیمه دوم فوتبال در کل جهان و باشگاه های فوتبال به نیمه مربیان شناخته میشود یعنی کسی اگر مربی قابلی باشد می تواند با آنالیز تیم مقابل در نیمه اول در نیمه دوم بهترین نتیجه را بگیرد در تمام بازی های تیم ملی ایران با مربیگری قلعه‌نویی در نیمه دوم تیم از هم پاشیده شده است واگر مهارت بازیکنانش نبود حتی به مرحله دوم انتخاباتی جام جهانی راه پیدا نمی کرد این یعنی قلعه‌نویی در سطح مربی تیم ملی نیست
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کسی از درگیری با کادر فنی تیم ملی ایران حرفی نزده! چرا؟ فقط مربی رو کوبیدید.
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بازی تدارکاتی و استفاده از بازیکنان ذخیره و جوان، چرا دنبال نتیجه هستید پس کجا باید اینها رو محک زد. مگه بازی دوستانه و تمرینی دیگه ای دارن
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
فدارسیون چرا از مربی با دانش در سطح بین المللی استفاده نمیکنه ؟ آیا قلعه نویی بدیم همین کشورهای همسایه مثلا ترکیه تو دست دوم لیگش هم استفاده نمیکنه بهتون قول میدم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
این تیم در جام جهانی مایه خنده همه خواهد شد. قلعه نوعی واقعا مربی نیست. اصلا این کاره نیست. اومده اونم از یه گوشه فقط بخور بخور کنه بره.
۳
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
یه سرمربی سطح بالا مثل مورینیو بیارید که همه بازیکنان حساب ببرند این بنده خدا قلعه‌نویی با همه لج میکنه بهترین بازیکنان رو دعوت نکرده
بااین مربی بخدا هیچ جا نمیرسه تو جام جهانی آبروی فوتبال ایران میبره
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۲۱:۴۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
غرور بیجا رتبه رنکینگ جهانی را پایین اورد
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
واقعا جای تاسف داره با این مدل بازی کردن اونم روبرو یه تیم درجه ۳ آسیا
۲
۵۶
پاسخ دادن
